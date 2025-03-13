港鐵阿婆單打+暴力逼讓座！後生女委屈就範　後續竟更衰：好X嬲！

【港鐵／讓座爭議】用暴力逼讓座？有港女於社交平台發文，指乘搭港鐵時有1名89歲阿婆埋怨「後生唔讓座」，對她「單單打打」3分鐘，更想出手打她，樓主忍無可忍「屈服」讓座，但阿婆後續舉動令她更感委屈，怒斥「好X嬲，X」。



事件引來網民熱議，批評阿婆離譜，「即刻報警俾人襲擊，話知你89歲98歲」、「咁樣講更加唔會讓，想坐就搭的士」。不過也有網民認為樓主是縱容阿婆惡行，「有咩理由忍無可忍係反而讓畀佢」、「你畀佢用呢種手段成功咗，佢就會繼續咁做」。樓主回應時強調她不想助長這文化，感嘆「阿婆嗌晒救命咁喺架車上，啲人會覺得係邊一個嘅錯？」，又說「算啦，今次就讓下佢」。



有港女於社交平台發文，指乘搭港鐵時被1名89歲阿婆逼讓座。（資料圖片）

港鐵阿婆單打+暴力逼讓座

該港女3月9日（星期日）於社交平台threads發文，直指「坐地鐵好委屈」。她憶述，當日乘搭港鐵時，有自稱89歲的阿婆帶着孫兒上車，然後在她的耳邊不停埋怨「後生唔讓座」，更想動用暴力，「講足3分鐘仲同佢個孫講話人哋唔讓又頭暈。後尾佢仲要出手打X我」。

港鐵讓座爭議時有發生。（資料圖片）

後生女讓座 阿婆後續超衰

樓主忍無可忍話，唯有讓座阿婆，「我讓畀你坐啦阿婆」，詎料讓座後阿婆未有接受好意，「佢仲要唔坐住，拉埋個孫坐4人卡（周圍都滿座）」。

樓主指出，如果阿婆有禮貌，她一定會讓座，但現在被「情緒勒索」及「道德綁架」，感到很憤怒，「其實佢好聲好氣話佢企唔到，可唔可以畀佢坐，我一定讓，成件事好似係我錯，最憎情緒垃圾（情緒勒索）並道德綁架。想講讓座並非必然，但不用咁去令到成架車廂啲人覺得我黑心先。好X嬲，X」。

網民看過帖文批評阿婆離譜。（threads）

網民批阿婆離譜：咁X惡冇必要讓座

網民看過帖文議論紛紛，批評阿婆離譜，「即刻報警俾人襲擊，話知你89歲98歲」、「咁X惡冇必要要讓座」、「我平時都會讓，如果出口技嗰啲我都一定唔讓，理得你」、「咁樣講更加唔會讓，想坐就搭的士」、「阿婆話頭暈做乜唔幫佢拉緊急掣求助，下一站車站職員就會同佢落車啦」。

不過也有網民認為樓主是縱容阿婆惡行，「有咩理由忍無可忍係反而讓畀佢」、「咁都仲讓座畀佢你咁蠢嘅」、「唔還手仲要屈服讓埋，輸晒」、「你畀佢用呢種手段成功咗，佢就會繼續咁做」。

港女對事件感到委屈。（《愛回家》劇照）

樓主感嘆：有問題係老人壞了同打人

樓主回應時強調，她不想助長這文化，感嘆「其實呢我一般都唔會助長呢啲文化，個阿婆嗌晒救命咁，喺架車上啲人會覺得係邊一個嘅錯？我都俾佢喺車廂單單打打3分鐘，我冇試過無視佢？有問題係老人壞了同打人，並唔係我起身讓咗呢個行為」。但她也表示，「算啦，今次就讓下佢」。