好人好事｜港女紙袋霸位離座取餐　西裝男無視搶位　阿叔1句鬧退

食肆人多位少，一不留神就被人搶位。有港女在網上表示，日前獨自外出午膳，幸運地找到1張雙人枱，鄰枱有1名陌生阿叔，「講嘢大聲，手機播片亦大聲」，之後港女取餐，擺放內有物件的紙袋。其間1名西裝男坐了港女的座位，用背囊壓在其紙袋，港女折返時指住紙袋說「唔好意思，呢個位係我坐緊」，西裝男反指遠處空枱，表示「個邊咪有位囉」。此時鄰座阿叔突然出聲，「哇！你唔係呀嘛？你咁無人性？」，成功喝退西裝男，更向港女表示：「阿妹，呢個世界好多壞人㗎！」



大量網民表示「以為個結局會係你食食吓嘢頂唔順話叔叔好嘈，叫佢細聲啲」、「你叫佢『有位，咁你唔去坐？』」、「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」。



西裝男拒絕讓回座位，反指遠處空枱，表示「個邊咪有位囉」。（《律政狂人》截圖）

西裝男拒讓回座位︰個邊咪有位囉

樓主在Threads表示，早前獨自午膳，坐在1張雙人枱，鄰枱有名陌生大叔，說話和手機播片聲量頗大。隨後樓主離座取餐，擺放內有物件的紙袋「霸位」，突然有名西裝男直接坐下，並將背囊放在其紙袋上面。

樓主見狀走近，表示「唔該，個紙袋係我㗎！」，西裝男取起紙袋，反問「吓？你㗎？」，樓主直言「唔好意思，呢個位係我坐緊」。西裝男不但沒有讓回座位，反指向遠處空枱，反駁「個邊咪有位囉！」。

阿叔突然出聲「哇！你唔係呀嘛？你咁無人性？」，最終喝退對方。（《淪落人》截圖）

阿叔即反駁 樓主︰好彩仲有好似叔叔咁嘅好人

鄰座阿叔突然出聲批評西裝男，「哇！你唔係呀嘛？你咁無人性？」，最終喝退對方。阿叔更向樓主表示：「阿妹，呢個世界好多壞人㗎！」

樓主當場向阿叔道謝，在文中大又讚「好彩世界仲有好似叔叔你咁嘅好人」。許多網民留言指「看似粗魯的人，其實會為正義發聲」、「個西裝男好差」、「人不可貌相」、「衣冠禽獸」。

（Threads）