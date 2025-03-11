好人好事｜黃大仙打工仔搭小巴遺錢包　好心乘客竟這樣歸還獲激讚

大意遺失銀包錢銀事小，證件事大！有打工仔在網上表示，日前在黃大仙乘搭小巴返工，下車後才發現自己錢包仍在車內，於是立即前往總站求救，甚至逐架小巴上車檢查，但都沒有發現，有司機都估計尋回失物機會渺茫，打工仔慨嘆「仲要帶唔少現金，錢都事少，最重要係啲證件」。



打工仔無奈返回公司，結果同事表示有好心人特意前往公司交還其錢包，突然失而復得，他大讚「我睇到人性仲有光輝，好想好想親口同佢講聲多謝，祈求好人一世平安」。許多網民留言指「好好人」、「好人好事」、「銀包可能有職員證，相信拎返去公司，但都要多謝好心人不辭勞苦咁樣交」。



樓主乘搭小巴返工，下車後才發現自己錢包仍在車內，於是立即尋找，但都沒有發現。（示意圖/資料圖片/鄧宇詩攝）

樓主︰錢都事少，最重要係啲證件

樓主在Threads上載Google街景截圖，現場是黃大仙雙鳳街、聖母醫院對開，樓主表示當日乘搭小巴返工，當時如常下車，事後驚揭自己「落車嗰陣跌咗個銀包」，但小巴已經駛走。樓主即刻跑回小巴總站求救，「然後我已經逐架逐架小巴上車睇吓有冇，都係冇」。

有小巴司機表示「大多數都搵唔返」，樓主慨嘆錢包內有大量現金，「錢都事少，最重要係啲證件」，形容感到已經絕望，隨後無奈返回公司。

有好心乘客發現樓主錢包，立即下車前往樓主公司歸還失物，樓主失而復得。（示意圖/gettyimages）

好心乘客特意到公司歸還

回到公司後，同事立即詢問樓主是否遺失錢包，有1名好心乘客發現樓主錢包，完全沒有理會自己是否抵達目的地，立即下車前往樓主公司歸還失物。樓主形容「成個人即刻鬆晒」，多謝對方路不拾遺，希望好人有好報。

大量網民留言指「好人一生平安」、「真係撞到好人」、「咁幸運，要捐少少錢做慈善啦」，亦有網民估計樓主錢包放有職員證，所以才能前往公司歸還，「都要多謝佢特登即刻去公司」。

（Threads）