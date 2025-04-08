奶奶跌傷丈夫欲接回家照顧　人妻反對鬧離婚　網民看內情轟她自私

妳媽搬來同住可以，我接媽媽來住就不行？夫妻關係講求互讓互諒，但近日台灣1名女生發帖求助，稱爸爸媽媽恩愛30年，老夫老妻卻要鬧離婚。事緣媽媽過往把生病的外婆接來同住，而外婆於1年前病逝；早前祖母意外跌倒，爸爸想接祖母過來同住以便照顧，卻因此爆發夫妻矛盾。女生指媽媽與祖母過往甚少接觸，強烈反對同住，正當她極力勸解媽媽時，爸爸卻先收拾好房間好備讓祖母入住，媽媽覺得「不被尊重」，氣極提出離婚，而爸爸竟說好，甚至立即搬出去另租房子，現時狀況讓女生不知何是好。



網民看完帖文知道內情後，直指樓主媽媽將自己母親接過來同住，卻不肯與奶奶同住，行為欠妥，紛紛炮轟「你媽太自私了」。



有台灣女生發帖表示父母因為是否與祖母同住而爭執，媽媽憤而提出離婚。（《社內相親》劇照）

該名台灣女生在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，表示外婆7年前生病，當時媽媽便把外婆接來一起住方便照顧。而外婆於1年前離世後，似乎對爸爸造成衝擊，便提出想接自己的母親，即祖母過來一起住，以方便照顧。不過，樓主媽媽對有關提議強烈反對，所以暫時作罷。

祖母摔倒 爸爸提出接過來同住照顧

樓主透露，祖母今年68歲，一向身體康健。但是，祖母上月意外跌倒，雖然身體無礙，但爸爸十分擔憂，堅持想接她同住以方便照料。結果再次遭到媽媽反對，夫妻間爭執不斷，甚至「吵着要離婚」。

沒有婆媳糾紛但甚少接觸

樓主解釋，爸爸不需媽媽幫忙照顧祖母，而媽媽與祖母也沒有過節，只是甚少接觸，更經常2、3年才見面1次，「媽媽因婚後都不曾跟奶奶同住，加上婚後接觸也很少，對奶奶非常排斥」。樓主與另2名兄弟姊妹都苦心勸媽媽先嘗試與祖母同住，不過在媽媽考慮時，爸爸就已經把外婆生前住的房間收拾好，打算要讓祖母入住。

樓主不知該如何勸導母親妥協，接受與祖母同住。（《寶寶大過天》劇照）

媽媽不滿爸爸「不被尊重」怒提離婚

沒想到此舉令媽媽感到「不被尊重」，覺得爸爸擅作主張，於是夫妻便開始吵架。樓主爸爸認為結婚30年來，他一直盡心盡責照顧岳母，反觀妻子卻不然，於是怒罵「你算什麼媳婦，算我老婆嗎？」。

樓主媽媽聞言，怒極脫口提出離婚。而爸爸也在氣頭上，直接同意並立即搬走，更在公司附近租下單位，打算與自己與母親同住。樓主認為「現在問題是我媽媽30年被老爸寵着，不肯示弱」，故發帖問網民意見該如何規勸媽媽去妥協。

網民怒轟樓主媽媽「自私」

帖文引起網民熱議，不少網民都認為樓主媽媽只願跟自己的母親同住，卻不肯與丈夫的母親同住，行為十分「自私」，「支持你爸，你媽太自私了」、「媽媽自私，外婆就可以接來住那麼久」、「你媽媽太過分了，不能將心比心」、「爸爸想陪伴他自己的媽媽餘生，不希望自己有遺憾，想盡孝難道不行嗎？」。

（Facebook）