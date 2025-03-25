奶奶揮霍積蓄遊山玩水！老年患病再被詐騙　新抱1句拒助養老掀議

家家有本難念的經！台灣有人妻早年和丈夫結婚時，面對租屋、養小孩等各項開支，但公婆沒有幫忙，反而對她說：「兒孫自有兒孫福」，兩人之後揮霍積蓄，到處旅遊享受生活。至今奶奶面對老伴去世、年老生病、錢被詐騙集團騙光，卻想投靠兒子養老，她不禁怒懟對方，「生死有命，富貴在天」、「自生自滅吧，就別浪費錢了」，引來網民兩極討論。



有網民斥責樓主和丈夫無情，「結婚生孩本就兩人衡量過才決定的事」、「對你們的孩子，長輩本來就沒有義務幫忙」、「他們辛苦養大小孩，退休花自己賺一輩子的錢去旅行，有什麼不對？」。惟有人覺得是公婆只顧玩樂，沒有扶持後輩在先，亦不能怪後輩薄情，「公婆沒有幫扶之情，媳婦也就沒有奉養之義」。



台灣有人妻和丈夫結婚初時，面對租屋、養小孩開支，但公婆沒有幫忙，反而揮霍積蓄出國遊玩。（《牛下女高音》劇照）

人妻婚後生活拮据 公婆未幫忙只顧遊山玩水

「10年看婆，10年看媳」，該台灣人妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，憶述當年她和丈夫初結婚，不但要租房子，還要供養孩子，所以生活很是拮据，當時公婆未伸出援手，反而拋下1句話：「兒孫自有兒孫福。」公婆兩人之後便揮霍積蓄，出國遊山玩水享受生活。

奶奶當年更向事主說：「兒孫自有兒孫福」，令她記恨至今。（《BB來了》電視劇照）

奶奶年邁生病 被詐騙集團騙財後欲投靠兒子

至近年奶奶年邁生病，且老伴去世，加上大部份的錢經已揮霍掉，有的錢甚至被詐騙集團騙走，才想到投靠兒子。樓主表示，丈夫「還記得當年父母的無情」，另外目前每月仍要繳付房貸、車貸，更要為了孩子存取教育費，根本沒有多餘資金替奶奶治病。

人妻拒絕為其養老：自生自滅吧

人妻續稱，雖然事過境遷多年，但即使她現在有錢，亦拒絕出錢為奶奶養老，只會回懟對方「生死有命，富貴在天」、「自生自滅吧，就別浪費錢了」，又揶揄她們兩夫婦的錢要仿效奶奶，在未來用作「享受我們的生活」，更稱「有什麼樣的婆婆，就有什麼樣的媳婦」。

奶奶年邁生病，且老伴去世，甚至被詐騙集團騙走積蓄，如今欲投靠兒子，夫妻倆則拒絕為她養老。（《恭喜八婆》劇照）

網民批樓主無情：結婚生孩本就兩人決定的事

帖文引來網民討論，有人批評樓主和丈夫無情，「養自己都困難，生了孩子卻要父母去揹鍋？父母不幫忙還能理直氣壯責怪對方？」、「結婚生孩本就兩人衡量過才決定的事，還是你們覺得結婚、租房、育兒，這些公婆都應該拿錢出來？」、「他們辛苦養大小孩，退休花自己賺一輩子的錢去旅行，有什麼不對？」、「對你們的孩子，長輩本來就沒有義務幫忙；而她現在老了需要幫忙，你可以不管，但你也沒資格管你老公要不要管」，亦提醒樓主要考慮因果循環，「你們怎麽對父母，小孩子都看在眼裏，等你們老了，孩子們也會有樣學樣」。

部份網民力撐樓主：人是互相的

不過亦有人認同樓主做法，認為是公婆沒有扶持後輩在先，「做的好」、「人是互相的，不幫你就算了，還講那種話，一切老天爺自有安排」、「公婆沒有幫扶之情，媳婦也就沒有奉養之義」、「在兒子媳婦有困難不幫，只顧自己玩，寧願錢被詐騙也不幫，這不是苛待是什麼」。

（facebook「毒姑九賤婆媳討論區」）