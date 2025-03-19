日前，一名媳婦的老爺因癌症末期辭世。



家人於清晨討論後事時，媳婦播放了一段由老爺生前錄製的影片，內容不僅交代了後事安排，更揭露了一個深藏多年的家庭秘密，令在場家人震驚不已。

老爺癌末竟交代「拒合葬奶奶」揭驚天家族大秘密：已忍受了一輩子（01製圖）

一次原Po被奶奶欺負後 老爺吐出了包括原Po老公身世在內的驚人秘密（點圖放大看原文全文）：

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原po於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，影片中老爺明確表示，不希望自己與奶奶死後合葬，甚至要求奶奶的神主牌不得入祖先牌位，理由是：

已經忍受了一輩子，不想死後還要糾纏。

原po透露，自己沒有大姑小姑，只有一個大伯。老爺在得知自己罹患癌症後，在一次聊天當中曾告訴她，奶奶在嫁給老爺之前，已懷有他人的孩子，而老爺因欠原Po大舅一個救命之恩，被迫娶了奶奶，這也是他後來都不跟奶奶同房的原因。

更令人唏噓的是，老爺因為被其大舅酒後設計，才（與奶奶）有了原Po現在的丈夫。老爺坦言，這段婚姻對他而言是一生的遺憾，他從此戒酒，也對奶奶心生怨懟，但他也告訴媳婦「大伯是無辜的」。

然而，儘管心中充滿不甘，老爺仍在分配遺產時展現了對媳婦與丈夫的私心，他將地理位置較佳的土地與房子留給了他們，並將保險受益人設定為媳婦與丈夫，而對奶奶則未留下任何財產。老爺表示，癌症末期對他而言是一種解脫，他終於還清了大舅的恩情，也結束了這段痛苦的一生。

媳婦最後感慨表示，回想之前老爺臉上總是很少笑容，常皺著眉頭：

為了一個救命之恩，搭上一生的幸福。老爺，一路好走。

文章引發不少網友留言：

「第一次看到是老爺不和奶奶一起入神主牌的，妳老爺辛苦了」

「老爺人也太好，真委屈了自己一輩子」

「老爺有說出他的心裡話，沒有遺憾」

「好苦的人生，聽完沉重又難過」

「假如老爺有真正心儀的女孩子，他因此不能娶」

「不愛的人硬要在身邊，他痛苦一輩子了」



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