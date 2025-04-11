知法犯法衰十一！車內指侵13歲小女友　軍人捱告這樣賠償避過坐監

軍人理應嚴守紀律，不應知法犯法！惟台灣1名現役軍人在網上認識13歲少女，其後雙方成為情侶，軍人開車載同小女友夜遊時，在車上脫去對方衣物指侵得逞，事後受害人母親驚悉事件怒提告。案件經審理後，被告願意分期賠償50萬新台幣（約12.7萬港元），法官對他判處2年有期徒刑，緩刑4年，免去牢獄之災。



男軍人開車同小女友夜遊，期間指侵得逞。（示意圖/gettyimages）

對13歲小女友脫衣指侵

台媒於今年4月報道，案件在基隆地方法院審理，陳姓男軍人於2024年4月在facebook結識1名13歲少女，雙方繼而交往。到了同年5月3日晚上8時許，陳男駕車載同少女到新北市瑞芳區侯硐路旁邊停車，在車內脫去女友衣物，並用手指對她性侵，事後送對方回家。

由於受害人被指侵後神情有異，母親察覺不妥，經詢問後驚悉事件，立即帶同女兒前往醫院驗傷，同時報警處理。

法官判處2年徒刑，但緩刑4年，緩刑期間，需要接受保護管束，以及完成3場法治教育課程。（示意圖/gettyimages）

被告共賠50萬新台幣

陳男在庭上承認罪行，當庭支付40萬新台幣（約10.2萬港元）賠償金，餘款則會分期支付，法官考慮到雙方達成和解，裁定「與未滿14歲女子為性交」罪名成立，判處2年徒刑，但緩刑4年，緩刑期間，需要接受保護管束，以及完成3場法治教育課程，案件仍可上訴。

（綜合）