的士司機疑收20元偽鈔　拍片呻慘：像A4列印紙　網民指難判斷真偽

無論什麼面值的紙幣、硬幣，市民都要小心留意真偽！網上近日流傳1段影片，有的士司機疑收到20元偽鈔，拍片訴苦指「（偽鈔）好似A4 printer咁樣影出嚟，真係慘啦」，並提醒大眾要小心。



有網民驚訝20元紙幣也有偽鈔，表示平日自己也甚少檢查低面值紙幣真偽，日後會多留心，「沒想過$20都有假，多謝提醒！」。有網民則認為影片未夠高清，又沒拉近拍攝紙幣防偽特徵，難以判斷真偽，「用呢個鏡頭影，所有銀紙都係假銀紙」。



根據金管局網頁資料，對應的士司機手上紙幣，為中國銀行（香港）於2010年推出的20元紙幣設計。該紙幣有8大防偽特徵，包括動感變色圖案、變色開窗金屬線、隱藏銀碼、珠光圖案等。



網上近日流傳1段影片，有的士司機疑收到20元偽鈔，拍片訴苦指「（偽鈔）好似A4 printer咁樣影出嚟，真係慘啦」。（網上影片截圖）

的士司機疑收20元偽鈔

近日facebook和Threads均出現1段的士司機大呻收到偽鈔影片，司機坐在的士內，拿着1張疑似偽鈔的20元紙幣，向鏡頭展示紙幣的正反面，並說「正反面都有㗎下，真係小心啲呀下，好似A4 printer咁樣影出嚟，真係慘啦，唉」。紙幣正反面均印有疑似防偽特徵，乍看難以察覺真偽。

的士司機向鏡頭展示疑似偽鈔的正反面，表示「正反面都有㗎下，真係小心啲呀下，好似A4 printer咁樣影出嚟，真係慘啦，唉」。（網上影片截圖）

網民：$20真係好少會留意係有假

影片引來網民熱議，不少人指出平日甚少檢查20元紙幣真偽，「$20真係好少會留意係有假」，又質疑「$20？成本效益咁低？」、「會唔會太唔值博」，並認為影片模糊，不是高清，難以判斷真偽，「條片幾多年前呢？咁低質素」、「咁低清又唔影防偽……我就咁拎張100蚊都拍到條咁嘅片」。

有網民表示，罪犯就是捉着市民不會檢查低面值紙幣的心理使用偽鈔，「有時博大霧用細面額假銀紙，仲易使過大面額的」、「500、1000必定金睛火眼去check，20蚊唔會」。

有網民說，用電子支付更安全，「收八達通咪唔怕偽鈔囉」、「用八達通、信用卡安全啲」、「所以我變成咗唔用現金嘅人士」，又提醒「摸上手滑捋捋就要睇清楚（摸去最多圖案位置，凹凸感會明顯啲），大家小心啲啦！」。

影片引來網民熱議，不少人指出平日甚少檢查20元紙幣真偽，「$20真係好少會留意係有假」。（網上影片截圖）

金管局教睇8大防偽特徵

根據金管局網頁資料，對應的士司機手上紙幣，為中國銀行（香港）於2010年推出的20元紙幣設計。該紙幣有8大防偽特徵，包括動感變色圖案、變色開窗金屬線、隱藏銀碼、珠光圖案等。

根據金管局網頁資料，對應的士司機手上紙幣，為中國銀行（香港）於2010年推出的20元紙幣設計。（金管局網頁截圖）

2010年出版的20元中銀紙幣有8大防偽特徵。（金管局網頁截圖）