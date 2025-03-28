10元硬幣離奇解體！一分為二變1毫？網民質疑是假幣：正常唔會甩

10元硬幣竟會一分為二？有港男於網上發文，表示他持有的10元硬幣外環和圓心離奇脫落解體，圓心剝離後大小如同1毫硬幣，他求助廣大網民：「我個10蚊銀變咗1亳子，有冇人可以話我知點算？」



不少網民猜測樓主所持有的是假幣，指出真正10元硬幣是不會分離，「10蚊條邊係迫入去，正常唔會甩出嚟」、「係好耐好耐好耐之前話過假嘅$10就可以咁樣（分離）」。而金管局於網頁提供小冊子，教導市民如何分辨真假10元硬幣，當中提到「部分偽幣的白鎳合金外環略呈黃色」、「偽幣的接口通常較粗劣，扭繩花紋不夠分明」。



翻查資料，前財經事務局於2002年回覆立法會議員提問時曾表示，警方在1997年至2001過去曾檢獲數以十萬枚計假10元硬幣，其中2001年單年份，已檢獲超過46萬枚假10元硬幣。



有港男於網上發文表示，他持有的10元硬幣外環和圓心離奇脫落解體。（Threads＠09.26tonyc圖片）

港男持有解體版10元硬幣

該港男於Threads發文貼出照片，可見其手掌上放有１個已解體的10元硬幣，白鎳合金外環和黃銅圓心完整分離，圓心驟眼看會令人錯認是1毫硬幣。

網民：細個ff過係咪可以夾硬分開

帖文引來網民熱議，不少人笑說剝開10元硬幣的外環和圓心是兒時有過的想法與好奇心，「細個有ff（幻想）過係咪可以夾硬分開，多謝樓主提供示意圖」、「我想試吓咁樣好耐，你居然做咗我兒時的夢想」、「細個以為10蚊銀係擺個1毫子落去個鐵圈中間」，甚至有網民提議樓主將10元硬幣外環製成戒指。

亦有網民說，現時市面已少見10元硬幣，「講起10蚊銀，好似見少咗好多，我通常收開膠紙幣」、「$10餅銀行/散銀車收咗係唔會再放出嚟了」。

不少網民猜測樓主所持有的是假幣，指出真正10元硬幣是不會分離。（GettyImages）

網民猜測是假幣：正常唔會甩出嚟

有網民猜測樓主持有的是假硬幣，「以前好多假嘢，你應該中獎」、「喺我嘅記憶裏面，係好耐好耐好耐之前話過假嘅$10就可以咁樣，香港人好多都知道咁樣，所以當時好多假嘅$10銀流咗去澳門，導致澳門人直到而家都唔會再收$10銀」。

有網民指出，若是10元真硬幣，外環和圓心根本不可能會剝離，「細個勁大力啪佢都整唔到出嚟」、「10蚊條邊係迫入去，正常唔會甩出嚟」、「可能係假幣，20年前成日用10元硬幣，未見過可以分離出來」。

有網民說，現時市面已少見10元硬幣，「$10餅銀行/散銀車收咗係唔會再放出嚟了」。（政府新聞處圖片）

2001年警方檢獲逾46萬枚假10元硬幣

根據香港法例第454章《硬幣條例》，凡硬幣除因正常損耗外而破損、消損或減輕，或因其上印上或刻上任何名字、字樣或標記或以任何形式被切割、穿孔或砍劈而遭毀損，該硬幣須當作已經過受法律禁止的形式處理。

金管局網頁提供「香港硬幣的防偽特徵小冊子」，教導市民如何分辨真假10元硬幣。（金管局網頁截圖）

金管局教市民如何分辨真假10元硬幣

金管局網頁提到，若市民持有生鏽、染色、沾水、發霉或不可辨認的硬幣，可以到滙豐銀行（政府的硬幣代理銀行）把不被收銀車接受的香港硬幣兌換為同等面值的其他香港流通貨幣。 銀行會根據既定的準則兌換，亦可能會因應情況收取費用。銀行不會兌換不能辨認的硬幣及懷疑偽幣，而懷疑偽幣會轉交警方驗證。

金管局網頁亦提供「香港硬幣的防偽特徵小冊子」，教導市民如何分辨真假10元硬幣，當中提到「部分偽幣的白鎳合金外環略呈黃色」、「偽幣的接口通常較粗劣，扭繩花紋不夠分明」。

金管局網頁提供「香港硬幣的防偽特徵小冊子」，教導市民如何分辨真假10元硬幣。（金管局網頁截圖）

金管局指出，任何人懷疑發現偽鈔或偽幣，或知道關於偽鈔或偽幣的消息，應盡快向就近警署舉報，或致電商業罪案調查科，電話2860 5013或2860 5012。