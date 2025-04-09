港鐵兩大媽只顧玩手機　掉1物致電梯急剎仲大笑　網民鬧爆：自私X

在街上不要只顧玩手機！有港女早前在尖東站看到兩名大媽邊行邊玩手機，在自動行人電梯行走時，突然令電梯急剎，所有人防不勝防全部向前衝，港女也被嚇到跳起，後來她看到肇事「元兇」，竟是一把攝在電梯邊緣致變形的雨傘，但她見兩名女子還在旁大笑，對於差點令人受傷不以為然，氣得港女在網上公審兩女。



帖文引來不少網民熱議，有人鬧爆「問佢笑乜X」、「自私X」、「好彩係平地」。有人認為要嚴正處理，「係我就報警先再驗傷，搞大佢，要畀啲教訓」。



一把「攝」在電梯邊緣致變形的雨傘。（Threads圖片）

兩大媽見狀只在大笑，完全不覺自己的行為為他人帶來危險。（Threads圖片）

大媽只顧玩手機 雨傘「攝」電梯致急停

有港女早前在Threads上發文發相，指在尖東站看到兩名大媽邊行邊分心玩手機，在自動行人電梯行走時，突然令電梯急剎，「啲人全部衝向前，非常危急」，樓主也被嚇到跳起。後來她看到肇事「元兇」，是1把攝在電梯邊緣致變形的雨傘，但她見兩大媽對於差點令人受傷不以為然，兩人還在旁大笑，氣得她在網上公審兩人的自私行為。

有人鬧爆兩名大媽「自私X」。（Threads圖片）

網民鬧爆：係我就報警先再驗傷

不少網民在帖文下留言議論，有人鬧爆「問佢笑乜X」、「自私X」、「好彩係平地」、「有咩好笑，係咪high咗嘢」。有人認為要嚴正處理，「又一路行一路玩電話，我實開口X死佢」、「點解唔拉X佢哋，要求賠償，睇佢仲笑唔笑得落」、「係我就報警先再驗傷，搞大佢，要畀啲教訓」。