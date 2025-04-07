內地女豪宅建鞋櫃封消防喉　工人房塞走火通道　疑違消防規例惹議

一梯一伙單位盡享私人空間，私隱度高，惟單位裝修設計應跟足法例。有港漂內地女室內設計師近日於網上介紹自己居住的大坑一梯一伙、近千呎豪宅，引來香港網民揭發單位設計疑違反《消防規例》，包括雜物阻塞電梯大堂走火通道、在大堂安裝疑似入牆鞋櫃阻擋消防喉、在廚房放置工人床阻塞室內走火通道，更有網民批評工人房設在廚房內，空間窄小，就連影片主持也驚訝問工人居住環境「是不是有一點點的惡劣」。



根據香港法例第95F章《消防(消除火警危險)規例》，就任何處所而言，任何人如身為該處所的擁有人、租客、佔用人或負責人，准許或容受任何物件或東西被擺放或留下，而該等物件或東西阻塞或可能會阻塞該處所內的逃生途徑，該人即屬犯罪。如屬首次定罪，可處第6級罰款（10萬港元）；如屬其後每次定罪，可處罰款20萬港元及監禁1年。



有港漂內地女室內設計師近日於網上介紹自己居住的大坑一梯一伙、近千呎豪宅，引來香港網民揭發單位設計疑違反《消防規例》。（小紅書影片截圖）

內地女居大坑近千呎豪宅

該內地女室內設計師於小紅書分享兩段影片，介紹自己居住的大坑豪宅，她是1名居港不到7年的港漂，來自江蘇徐州，在香港開設室內設計公司，所居住的豪宅近1000呎，售價3000至5000萬港元，屬一梯一伙，單位擁開揚維港海景。

該內地女所住單位擁開揚維港海景。（小紅書影片截圖）

該內地女所住單位擁開揚維港海景。（小紅書影片截圖）

走火通道堆放雜物 鞋櫃封消防喉

其中1段影片，內地女帶同主持從電梯大堂開始介紹，可見到大堂防火門打開，走火通道堆了雜物，旁邊安裝疑似入牆的高身鞋櫃，內裏放滿林林總總的鞋。另1段影片，內地女介紹U字形廚房，她在角落打開1道白簾，介紹說是工人姐姐的床和儲物空間，主持驚訝問道「啊？所以這裏是1個廚房，工人姐姐睡在廚房的櫃子裏嗎？」，內地女回答「這是我們專門的1個房間，你可以看到這是1整個房間，我們上面做了床，下面做了儲物來用的」。

該內地女所居住的豪宅近1000呎，屬一梯一伙。（小紅書影片截圖）

內地女帶同主持從電梯大堂開始介紹，可見到大堂防火門打開，走火通道堆了雜物。（小紅書影片截圖）

內地女帶同主持從電梯大堂開始介紹，可見到大堂防火門打開，走火通道堆了雜物。（小紅書影片截圖）

大堂走火通道旁邊安裝疑似入牆的高身鞋櫃，內裏放滿林林總總的鞋。（小紅書影片截圖）

大堂走火通道旁邊安裝疑似入牆的高身鞋櫃，內裏放滿林林總總的鞋。（小紅書影片截圖）

主持追問「那她（工人姐姐）這個居住環境是不是有一點點的惡劣啊」，內地女解釋「在香港基本上都是廚房裏面會套1個工人房，其實整個香港來說，工人姐姐的居住環境，基本上都是這樣子的，比起在她們自己的國家，我覺得會好很多……工人姐姐在我們家，她每天都很開心，其實我每天都很感恩，我有這樣1個工人可以幫我」。目前內地女已在小紅書刪除兩段影片。

另1段影片，內地女介紹U字形廚房，她在角落打開1道白簾，介紹說是工人姐姐的床和儲物空間。（小紅書影片截圖）

另1段影片，內地女介紹U字形廚房，她在角落打開1道白簾，介紹說是工人姐姐的床和儲物空間。（小紅書影片截圖）

另1段影片，內地女介紹U字形廚房，她在角落打開1道白簾，介紹說是工人姐姐的床和儲物空間。（小紅書影片截圖）

另1段影片，內地女介紹U字形廚房，她在角落打開1道白簾，介紹說是工人姐姐的床和儲物空間。（小紅書影片截圖）

另1段影片，內地女介紹U字形廚房，她在角落打開1道白簾，介紹說是工人姐姐的床和儲物空間。（小紅書影片截圖）

示範單位VR導覽畫面顯示消防喉位置

根據影片信息，估計該單位屬銅鑼灣道118號，只有1棟樓宇，於2008年5月入伙，共提供25個單位，單位實用面積為738至848呎，鄰近港鐵天后站，步程5分鐘。

根據示範單位VR虛擬導覽畫面，內地女於大堂安裝鞋櫃位置牆身設有火警鐘及消防喉，換句話說，內地女現時阻擋了大堂消防喉，至於廚房工人房原是走火通道，但內地女疑拆了防火門，通道現時被床和雜物阻擋。若單位不慎發生火警，廚房及電梯大堂走火通道均被雜物阻擋，將大大影響逃生，消防喉亦未能使用。

根據示範單位VR虛擬導覽畫面，內地女於大堂安裝鞋櫃位置牆身設有火警鐘及消防喉。（網上VR畫面截圖）

根據示範單位VR虛擬導覽畫面，廚房工人房原是走火通道，但內地女疑拆了防火門。（網上VR畫面截圖）

根據示範單位VR虛擬導覽畫面，廚房工人房原是走火通道，但內地女疑拆了防火門。（網上VR畫面截圖）

網民：封消防喉好癲喎

影片於連登討論區引起熱議討論，不少網民指出內地女阻塞走火通道及阻擋消防喉做法不妥，「封消防喉好癲喎」、「黐線霸埋走廊一部份嚟用」、「如果係一梯一戶，同管理處傾掂數，有啲係可以做，但封消防喉一定無可能畀你做」、「好擔心萬一火燭，用唔用到消防喉同走火通道」、「廚房火燭，真係避無可避」。

亦有網民認為工人居住環境惡劣，替其感到不值，「大癲，講到自己幾有品味，至少違反消防，戥個工人姐姐慘，要瞓走火通道」、「搵塊簾隔一隔就叫工人房，仲要分一半擺雜物，爬梯先上到床，工人肯定覺得自己連隻狗都不如」、「叫做豪宅但連個正正經經嘅工人房都無，勁X刻薄」。

有網民稱，不少一梯一伙住戶都將電梯大堂當作私人儲物空間，「其實好多都係咁，再誇張都見過，啲樓一層一單位嘅就係咁，一出𨋢成層都係佢屋企，消防門全部鎖晒，保安都入唔到，完全唔知啲消防例檢、管理處點過到關」。

根據屋苑平面圖，廚房防火門通往走火通道。（網上圖片）

消防規例：阻塞逃生途徑屬違法

根據消防處《最低限度之消防裝置及設備守則》，如在裝置消防喉轆的牆壁凹位隱蔽處裝上門扇，打開門扇時，門扇不可阻塞走火通道，亦不可妨礙消防喉轆的操作，更不可妨礙膠喉向兩面拉出。門扇須以50毫米或以上高度的字體寫上「FIRE HOSE REEL （消防喉轆）」，同時門扇不可裝上門鎖。

根據香港法例第95F章《消防(消除火警危險)規例》，就任何處所而言，任何人如身為該處所的擁有人、租客、佔用人或負責人，准許或容受任何物件或東西被擺放或留下，而該等物件或東西阻塞或可能會阻塞該處所內的逃生途徑，該人即屬犯罪。如屬首次定罪，可處第6級罰款（10萬港元）；如屬其後每次定罪，可處罰款20萬港元及監禁1年。