港鐵2女夾硬逼入滿載BB升降機　被港爸指責竟挑釁報警　結局爆笑

升降機是優先讓有需要人士使用，有港爸於網上發文公審兩名女子「恃老賣老」，他日前帶同孩子於港鐵站搭升降機，當時升降機已滿載「4個BB」及其他乘客，但兩女仍按開門按鈕，「夾硬逼入嚟」。港爸不滿指兩女應等下一轉，反遭兩女斥恐嚇，港爸只好順應兩女要求報警，等待警員到場期間，兩女一直責罵，「嚇親」其孩子，又聲稱身體不適要召救護車，最後警員到場了解事件後，兩女「俾差佬鬧到癲咗」。



帖文引來熱議，網民留言批評兩女，「有手有腳自己就行去搭電梯啦！又唔係行唔到，就係要同人哋爭𨋢搭！」、「有小朋友又有BB都唔讓下，為老不尊」，又大讚港爸勇敢對質，「有小朋友通常驚嚇親小朋友而忍受無恥之徒，做得好呀」。



有港爸於網上發文公審兩名女子「恃老賣老」，在港鐵站內「夾硬逼入」滿載的升降機。（示意圖，非涉事升降機／資料圖片）

兩女逼入滿載BB乘客升降機

該港爸於facebook發文講述事件，他日前帶同孩子出行，於港鐵屯馬線鑽石山站月台搭升降機轉車，當時升降機已滿載，「連埋我湊住BB，加埋有4個BB，同埋部𨋢有其他人加埋都full晒啦，其中1架車仲要有1個3個月嘅BB」。

正當升降機門關上之際，兩名女子「撳開夾硬逼入嚟」，「我太太俾佢哋喺lift度撞到，差啲撳到前面幾個月大瞓咗喺BB車嘅BB」。港爸不滿說「你等下一部啲得唔得呀？full晒啦已經」，兩女反指「而家入咗嚟啊，咁又點呀？」，又說港爸恐嚇，着他可報警，「大把時間同我（港爸）玩」。

港爸與兩女在港鐵站內罵戰。（「Akira Chan」fb圖片）

港爸指責掀罵戰遂報警

離開升降機後，港爸立即報警，兩女卻指斥「話我嘥佢哋時間，又話我恐嚇佢哋」，紫衣女子一度欲離開，港爸阻止被斥恐嚇，兩女隨後又說要查監控畫面。港爸表示，「喺我報警嗰下，佢仲喺度鬧緊我，但我抱住緊小朋友，佢哋嚇親我小朋友」，又指不用說那麼多，待警員來到再說，「但係一路都喺到鬧緊，更加用一啲侮辱嘅語言說話鬧我，仲要誹謗我」。

港爸續說，兩女稱身體不適要召救護車，「瀨死咁大叫其他人嚟睇，話我恰老人家，又話自己高血壓要入院」，港爸欲打電話召救護車，卻被斥沒經過同意就幫忙，無奈道「我call白車係因為我驚佢頂唔順暈低，最後無call到」。最後，兩女叫了港鐵職員前來處理事件，而警員到場了解事件後，兩女「俾差佬鬧到癲咗」。

網民批評兩女，「有手有腳自己就行去搭電梯啦！又唔係行唔到，就係要同人哋爭𨋢搭！」。（示意圖，非涉事升降機／資料圖片）

網民：搭下一班會死咩

網民紛紛留言批評兩女，「恃老賣老，好乞人憎喎」、「就算自己錯都好，一俾人話就跳掣」、「最憎啲人有手有腳又無行李，硬係自私的要搭lift，有電梯㗎xk」、「搭下一班會死咩」、「等多一陣間都唔得！服咗佢哋！」、「呢啲人放過佢，唔出聲只會縱容佢下次又係咁，以為自己啱」，又說「佢哋估唔到你真係敢報警」。