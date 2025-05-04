最髒衣服？製衣工人「黑手印」當設計　一件Hoodie賣7400港元惹議

你有沒有想過這個問題：一件衣服從生產到穿到你身上，究竟被多少人摸過了？



德國柏林的服裝品牌HUMAN TOUCH給了你答案：他們的衣服，只要牽涉到接觸，就會留下印記，還是黑色的油漆。

這個品牌的衣服，基本每件的「花樣」都不一樣，相同的是，凌亂的手印和黑漆印子。

德國服裝品牌HUMAN TOUCH把製衣工人隨機留下的黑手印當成設計直接出售，而且要價不菲，引起熱議。（IG@thehumantouch_clothing）

德國服裝品牌HUMAN TOUCH把製衣工人隨機留下的黑手印當成設計直接出售，而且要價不菲，引起熱議。（IG@thehumantouch_clothing）

店方也承認賣的主要是「概念」而非時尚 點圖放大看看部分HUMAN TOUCH產品售價及更多相關照片：

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因為每件衣服在製作時就會將指紋印在衣服上，每件訂製服裝都擁有獨特的印刷指紋組合，以強調製作衣服的工人對服裝生產的重要性。

但不少網友看了這家的衣服後，都忍不住吐槽，這究竟是時尚、服裝還是行為藝術？面對鋪天蓋地的質疑，設計師也大大方方的承認了：

HUMAN TOUCH永遠把概念放在第一位，時尚品牌放在第二位。

這個品牌由永續發展設計師Juliet Seger和Christina Albrecht於2023年創立。最初只是一個概念項目，最後發展成一個品牌。兩人希望在大量生產時代，重新連結穿衣人和製衣人之間的關係，並縮小兩者之間差距。

但也有不少網友提出了自己的想法，有網友說，感覺兩個人像是在炒作。有網友說，看不見的勞動不是應該讓資本家看嗎，關我消費者什麼事？還有網友直接說，搞這麼多概念，不如多給工人加薪。

無論如何，引發這麼多討論，兩人的實踐還是有意義的，但作為消費者，會不會為兩人的概念買單，就仁者見仁智者見智了。不知道你會買這個品牌的衣服嗎？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】