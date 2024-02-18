美女怪奇人體藝術家IG狂吸67萬粉絲　用鉛筆織成迷你裙性感又時尚

IG擁逾67萬粉絲的怪奇藝術家Gab Bois，大家可能沒聽過這個名字，但絕對看過她的作品。



Bois其實是美術專業出身，擅長攝影、插畫和繪畫。是因為自己在大學一次偶然的某次靈光一閃——沒有靈感的時候，Bois會從自己家的卧室、廚房、客廳等等個人空間開始一點點列出其中所有的物品清單，再結合自己當時的心情來創作。

有時是食物做成的衣服，有時是用電子產品做成的首飾，哪怕是幾片菜葉、一捧泡沫、一枚蝦仁，也能被藝術家招呼到身上，做成好玩的小物件。

點圖放大看看Bois的人體藝術作品：

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最近她做了一個菜包組合，是真的「菜．包」；而她往期的作品也同樣精彩哦，比如筆做的裙子、高跟鞋版本酒瓶、冬甩髮圈、水果版本的五臟六腑、舊版本的菜包、內衣系列、怪誕的舌頭、水蜜桃戒指、香蕉系列、椰菜花雪糕、藍莓項鍊、奇怪衣服系列、把彎曲的香蕉變成新鮮結實的髮卡、讓水果變成衣服、把牛仔褲的屁股口袋變成一個拉絲麵包……

這些我們日常再熟悉不過的物品，統統變成了只有在幻想中才會存在的「衣服」，Bois她的腦洞真的太有趣了，怪不得吸引了60多萬關注者。那麼大家喜歡Bois的作品嗎？

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