巴黎奧運｜加拿大Lululemon體操男隊服淪時裝災難　網民嘲似煙肉

2024巴黎奧運除了場上表現，就連選手的顏值、服裝都受到矚目，其中就包含加拿大體操男團，其隊服由近年火紅的運動服飾品牌Lululemon操刀，卻意外被網友點名「太奇葩」，甚至有人譏笑其設計與配色「像條巨大的煙肉」。



《每日郵報》報導，加拿大體操男團在2023年世錦賽獲得第7名，同時取得進軍2024巴黎奧運的資格，這個由Rene Cournoyer、William Emard、Zachary Clay、Felix Dolci和Samuel Zakutney組成的團隊最終以總成績245.426分排在第8。

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儘管加拿大體操男團成功進入決賽且表現不俗，但社群媒體上有關他們的討論卻意外地全集中在隊服上，只見這款由運動服飾品牌Lululemon操刀的外套以加拿大國旗的紅、白為主軸，並以像素風的方格組合出楓葉圖案，不過這個設計卻被譏諷：

有夠像煙肉！

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據悉，網友們見到加拿大體操男團穿的外套後，紛紛嘲諷Lululemon的設計過於奇葩，配色組合也彷彿將煙肉穿在身上一樣，有人說道「我們稱其為『加拿大煙肉』不是沒原因的」，也有人稱「加拿大隊看起來很美味」。

不只如此，有網友直接嗆聲，稱：

我可能永遠不會原諒Lululemon。

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