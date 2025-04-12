遊港遭警察截查搜袋有否藏毒品　台女：嚇死我們了　網民：很正常

香港警察不時在街上巡邏維持治安，必要時截查可疑人士。有台灣女生近日到香港旅遊，表示和朋友於旺角街頭等香港朋友到來時，被香港警察截查，翻遍手袋和伸手插進衣服口袋檢查，警察解釋「這附近比較亂，看有沒有毒品」，檢查證件護照後，就放了她們二人。女生大呼，警察檢查蠻久，「嚇死我們了」，她提醒大家到外地旅遊要隨身攜帶護照，並配合警察的隨機檢查。有網民留言安慰女生說，「香港警方可於街上任何人進行抽查，不論任何人士，來遊人士只需配合即可，不需太擔心」。



有台灣女生近日到香港旅遊，表示於旺角街頭等朋友時被香港警察截查。（Threads圖片）

台灣女生旺角街頭等朋友被港警截查

該台灣女生於Threads發文分享「香港旅遊故事小插曲」，指出在旺角路邊等待香港朋友到來期間，有香港警察走來問「你們在這裏幹嘛」，當時她站着，身旁朋友蹲着，地上放着戰利品，她回答在等朋友。警察隨後指着地上袋子問是什麼，她回答是蛋捲、鞋子和喜茶。

警察要求檢查證件及護照，女生和朋友立馬拿出來，「順便加一句，我們台灣來的」，警察說「喔，台灣」，女生心想「還沒有要放過我們的意思」。警察要求檢查手袋，女生指出「 翻的很嚴實，小包包也都會一一打開確認，真的嚇死，想說可以這樣亂翻，合法嗎？」。

女生指出，被警察截查時她站着，身旁朋友蹲着，地上放着戰利品。（AI生成圖片）

女生：伸手插進口袋檢查 警：看有沒有毒品

警察又問衣服口袋有沒有東西，女生指出「直接伸手插進我們的口袋⋯⋯只差沒摸摸摸摸遍我們全身」。女生問「是怎麼了嗎？檢查成這樣」，警察回答「喔，這附近比較亂，看有沒有毒品」，女生無奈道「大問號？心想所以是我們看起來很危險，像有毒品的」。

警察於手機輸入護照資料檢查，畫面跳出「無通緝紀錄」後就放了她們二人，「好了不打擾不打擾了」，女生心想「那個你打擾蠻久的，而且扎扎實實的，嚇死我們了」。

女生最後提醒網民，到外地旅遊要隨身攜帶護照，以便證明身份，她問過香港朋友，得悉警察於街頭隨機截查路人是正常職務，「就配合吧，不論在地人或是外國人，如果不配合檢查可能有權拘留回去了解了解」。

有網民指出，任何人都有機會被查，國籍並非免除理由，「『台灣人』不是通關密碼，謝謝」。（《浪漫輸給你》劇照）

網民：任何人都有機會被查

有網民留言猜測，女生與朋友的姿勢可疑才會被警察截查，「作為香港人的角度看：一個男的蹲着，一個女的站着，地上放一堆膠袋的確蠻不像是在香港生活的習慣，所以是蠻可疑啦」、「觀感很差，香港人多累都不會蹲」。

有網民指出，任何人都有機會被查，國籍並非免除理由，「『台灣人』不是通關密碼，謝謝」、「香港stop and search係正常，但通關密碼亦不會令佢哋對你好一點」、「不用嚇死，在香港隨機抽樣做stop and search很普遍，一定要有身份證明隨身，要配合，不要反駁，這樣才能打擊罪案！」、「本地人都會被抽查，如果身穿全黑的上衣查得更多」。

有網民表示，「前陣子旺角朗豪坊樓下才帶走一對男女，頭上還帶頭套，陣仗超大，後來說就是搜到毒品，而且香港現在太空油很氾濫，所以最近在抓吧」、「可能附近有罪案發生，如偷竊之類，加上最近年輕人吸食太空油，搜查下，沒惡意的，放心」。