台麥當勞女顧客不滿漏單！怒吼掃枱打翻餐趕客　店方及警方有回應

食肆難免忙中有錯，客人如發現食物漏單，只需提醒店方都會補回相應的食物。網上最近流傳1條影片，顯示1名女食客在台灣麥當勞突然情緒失控，當場怒吼，甚至在店內走動，出手掃枱打翻其他人的餐點，嚇到店內食客急急逃離。



當地警方證實，片中女子由於不滿食肆少給餐點，一時情緒激動做出失態舉動。警員到場時，女子已回復冷靜，顧客和食肆都表示不予追究，警員便勸喻女子離開，食肆則為受影響顧客重新製作餐點。台灣麥當勞回應傳媒表示，由於事件渉及當事人私隱，不便說明細節。



網民看過影片後，都認片中女子過於激動，而且行為影響到其他食客。不過，亦有不少人表示女子可能是另有苦衷，一般不會如此失態，「可能情緒有事，大家要多加體諒」。



台灣麥當勞店內有女食客大吼，不斷掃枱推倒餐點，嚇走其他顧客匆忙走避。（Threads影片截圖）

女食客遊走店內掃枱，推翻其他食客的餐點。（Threads影片截圖）

女食客一邊叫囂，一邊在店內走動。（Threads影片截圖）

女子怒吼走動 掃枱推倒其他顧客食物

目擊者在Threads上載事發片段，顯示片中女子在台灣一間麥當勞佔內怒吼，繼而四處走動，狂掃枱上物品，推倒其他顧客的餐點，地面遺下大量薯條和汽水，其他人不敢阻止，部份人嚇到急逃或呆站。片中女子一邊叫囂，一邊在店內遊走，職員只好尾隨了解。

影片引來許多網民留言，指出「看起來無法自控」、「至少她沒傷害人」，亦有人認為女子可能是身心患病，勸喻多加包容，「體諒她吧」。

女食客遊走店內掃枱，推翻其他食客的餐點，現場無人敢出手阻止。（Threads影片截圖）

店內有薯條和汽水散落一地。（Threads影片截圖）

職員尾隨女子了解情況。（Threads影片截圖）

警方證實事件 麥當勞為顧客補送餐點

事件發生在台北忠孝東路的麥當勞分店，當地大安分局指出，4月2日晚上7時許接獲通報，1名陳姓女子在上址消費時，懷疑不滿店家提供餐點有短缺，一時情緒失控，將其他顧客的餐點全掃落地。警員到場時，發現陳女情緒稍微平復，在場顧客和店方均表示不予追究，警員協助勸離陳女，店方則為受影響顧客重新製作餐點作補償。

台灣麥當勞回應指，事發時餐廳值班經理立即前往用餐區了解事件，同時報案求助。警員到場了解，協助安撫該名顧客後，對方自行離開，事發後值班經理分別對在場顧客致予關心，同時補送餐點，顧客表示理解，由於事件涉及當事人隱私，店方不便說明。

（綜合）