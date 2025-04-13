加國內地夫婦偷拆診所貨品　遭制止1原因反控訴稱報警　港女傻眼

未付錢前不應拆開貨品是常識吧？有於加拿大診所任職的港女近日在網上公審1對內地年邁夫婦，指2人於診所內拆開陳列貨品包裝，她上前制止時，反遭夫婦指控「逼買嘢」，又揚言要報警，夫妻邊大聲開罵，邊急腳離開，樓主無奈道：「大陸人又令我大開眼界。」



有於加拿大診所任職的港女近日在網上公審1對內地年老夫婦，指出兩人於診所拆開陳列貨品包裝，她上前制止，反遭夫婦指控「逼買嘢」。（AI生成圖片）

夫婦進診所拆開貨品 被制止揚言要報警

該港女於Threads發文講述事件經過，她於加拿大安大略省萬錦市（Markham）1間診所任職，日前有一對目測年約60至70歲的內地夫婦進診所挑選貨品，她留意到「個婆婆睇一樣嘢，拆爛一樣嘢包裝」，伯伯小聲問婆婆「做咩拆人啲嘢呀」，婆婆小聲回答「唔拆點睇呀」。

樓主一直留意着兩老的動作，並慢慢走近，婆婆拆開第二件貨品時，伯伯看了婆婆一眼「就行開扮睇唔到」。樓主上前提醒「唔好意思，麻煩唔好拆開啲貨」，婆婆反問「哈，乜唔拆得嘅咩，唔拆得你又擺喺度？」，伯伯幫口指斥「冇拆呀，你講乜呀，你依家咩態度呀？你逼我哋買嘢呀？報警呀！」。

婆婆不滿指：拆下都唔得

樓主再度提醒，「唔好意思，只係提醒下唔好拆開貨物包裝」，婆婆不滿指「拆下都唔得，呢度加拿大來㗎，從來冇人話我知唔拆得！」，伯伯再揚言要報警，「係呀呢度加拿大來㗎，未見過你啲咁嘅舖頭。邊個拆你啲嘢呀，你依家逼我買嘢呀！報警呀我要！」。樓主表示，夫婦「一路超大聲鬧，一路急急腳走咗出舖頭」，她無奈道：「大陸人又令我大開眼界。」

港女無奈道：「大陸人又令我大開眼界。」（《校對女王》劇照）

網民斥老夫婦：真係衰出國際

網民留言批評，「人無恥，便無敵」、「呢啲咪就係恃老賣老囉！」、「兩個X老反射條件咁惡人先告狀，應該係已習慣唔守規矩」、「大家而家都係人哋眼中嘅新加拿大人，仲扮咩高高在上」、「真係衰出國際！以為大聲就有道理！」。

有網民表示，「其實如果舖頭有裝CCTV，一定係對X老輸，淨係破壞財物佢都已經犯咗法啦，佢要報警由佢報」、「又話報警又要走」，另有網民指出，「做零售真係成日見到啲人問都唔問就喺度拆包裝睇嘢，下下拆爛晒仲老奉唔買走咗去，要睇內容，其實可以問下staff開唔開到畀你睇」。