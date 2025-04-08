內地女危站礁石打卡「被巨浪捲走」驚悚畫面曝光　網民：不要命

想當網美不顧危險差點釀悲劇！



大陸一對情侶日前趁清明連假前往福建平潭旅遊，女方站在礁石上拍照時，不慎被海浪捲入海中，男友試圖去拉人也被沖倒，驚險過程全被現場遊客拍了下來。

平潭國際旅遊島是福建熱門景點之一，吸引不少旅客及網紅前往打卡。（微博圖片）

平潭國際旅遊島是福建熱門景點之一，吸引不少旅客及網紅前往打卡。（微博圖片）

平潭國際旅遊島是福建熱門景點之一，吸引不少旅客及網紅前往打卡。（微博圖片）

危站礁石擺Pose下秒被巨浪捲走（點圖放大瀏覽）：

+ 22

網傳影片中，女子穿著白色衣服站在礁石上，正準備擺pose等拍照，但說時遲那時快，一陣巨浪過來直接將其沖倒。

離白衣女不遠處還站著一名黑衣男子，手上拎著女子隨身衣物，當下先是一愣，接著反應過來，急忙想過去伸手救人，但礁石太濕滑，自己也站不穩被海浪沖倒。

好在最後海浪浪頭減弱，兩人勉強爬上較高處岩石，最終在現場遊客的幫助下，將落水情侶攙扶上岸，結束這場海邊驚魂。

據《百姓關注》報道，該起失足落海意外發生在5日15時許，事發地點為平潭國際旅遊島仙人井附近碼頭。相關影片在網路引發熱議，不少網友看了之後直呼冷汗直流：

「這拍照的代價有點大了！防護欄成擺設了」

「不要命的人還真不少」



當地應急管理部門提醒，事發海域礁石密佈且暗流複雜，遊客若未掌握潮汐規律，極易陷入危險境地，應避免在礁石或濕滑區域長時間停留，特別是在漲潮時段，需與海水保持安全距離，切勿因追求拍攝效果而忽視自身安全。

【延伸閱讀】中國少女日本海邊玩水遭捲走漂流36小時 不會游泳奇蹟生還：脂肪多（點圖放大瀏覽）：

+ 33

延伸閱讀：

成最大贏家？台股史詩級崩盤 龍巖逆勢「只跌3%」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】