港女揭男友手機藏召妓聊天群組　不信對方解釋：反正有佢都唔會認

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-22 19:31

對另一半不忠誠絕對是罪大惡極！有香港女生最近於Dcard討論區撰文，表示懷疑男友召妓。樓主解釋，有次在對方電話中發現召妓聊天群組，質問下對方稱是被朋友逼迫而加入。但樓主深知那些朋友其實曾有召妓，於是開始懷疑男友，又說感到崩潰，「唔知佢係咪真係叫過」。

樓主指有次在對方電話中發現召妓聊天群組，質問下對方稱是被朋友逼迫而加入。（《雛妓》劇照）

該女網民於Dcard討論區撰文，表示與男友已拍拖2年多，但日前發現男友手機竟然出現數個與召妓有關的聊天群組，令樓主大感詫異。她於是質問男友，但對方解釋是被朋友取去手機而強行加入，樓主未有相信於是繼續追問。她表示對男友感到失望，更懷疑對方曾經召妓。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

點擊睇港女揭男友入召妓聊天群組▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

網民紛紛留言指男友的解釋未信得過，又說他加入群組的目的非常可疑。部份人甚至建議分手。

+ 3 + 3 + 3

（Dcard討論區）

同場加映：有女網民在Dcard討論區，以「男朋友嘅愛令人太大負擔」為題發文，指男友已出來社會工作幾年，2人在她實習期間結識，至今交往不足1個月，而對方並非第1次拍拖，但他的行為卻出乎意料，令她感覺沉重▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

同場加映：老公打機識女仔嗌「老婆」 稱好平常 真老婆：搵鬼信咩！