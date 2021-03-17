男友突移情別戀提分手　19歲準媽媽懷孕7個月崩潰：覺得好失敗

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懷孕後男方突然說分手，必會令女方手足無措！有19歲準港媽在討論區上發帖分享，指自己懷孕7個月，計劃年尾與男友結婚擺酒，但他卻突然說因為「同咗第二個女仔一齊」而分手。港媽直言因為此事已經和家人鬧大交，擔心孩子出世後會失去家庭，自己又沒有經濟能力，「我覺得自己人生好失敗」。

印度21歲女子已懷孕5個月，拒絕與丈夫性交後竟被強姦。（示意圖／資料圖片）

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港媽在Dcard討論區上以「有咗7個月，男朋友突然之間話分手」為題發文，講述男友在她懷孕期間突然狠心說分手及分享自己的心路歷程：

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網民們紛紛安慰樓主，建議她先尋找組織機構協助，「搵地方落腳先，之後再諗小朋友點」，又建議樓主應該和家人討論，「總之最愛你嘅永遠係屋企人」。另外亦有人表示，男友極之無責任感，「一定要同個女仔講返件事，話畀佢聽個男有幾衰」。

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港女得知懷孕1周　男友提分手消失　供樓壓力兼家人斷聯絡感崩潰

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