超完美男友畀埋手機密碼女友任check　最後竟發現出軌證據喺呢度

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-14 15:30

很多女人的第六感，都是準的嚇死人的。有網友就發文說自己覺得男友怪怪的，但又說不出來哪裡怪，而且男友平時都乖乖的，只要跟聊天相關的軟體，都會主動交出密碼，讓她來檢查，所以就算她覺得有種莫名的不安，卻也不知道到底事發生什麼事情。

送返工放工嗌交先道歉臨瞓講晚安 100分絕種好男人竟然係渣爆劈腿男（點圖看看女網友找到的出軌鐵證）👇👇👇

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「我到了，幫我開門」、「你很急喔」、「等我換完衣服就下去」、「等一下還不是要脫掉」、「送她去坐車了」、「你想要我幾點去呀」、「我洗完澡就要看到你」……這對話讓女網友傻了眼，這絕對不是買家跟賣家的對話呀，原來，自己一直覺得不對勁的地方，竟然就藏在網上拍賣場的聊天裡面！

「有心想偷吃，怎麼查怎麼防都是一樣！」看到居然把賣場拿來當和小三通聯的方式，真的，任誰都想不到也沒想過，該說是道高一尺魔高一丈嗎？

網民怎麼看？「有心偷吃，什麼方式都行，就算查到也改不到他的習慣！還是換人實在！」、「偷吃無極限……」、「靠背！新招！」、「看來今天回去一堆人的蝦皮帳號要被檢查了……」、「Hi~請問這個還有嗎？」。

【同場加映】長期瞞素食男友去麥當勞食肉 被誤會出軌慘被飛：我偷食麥樂雞咋（點圖放大閱讀）👇👇👇

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