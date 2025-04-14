絕世好的士司機！港女行李多又重　下車要上樓梯　司機這樣做獲讚

本港的士司機的服務質素常被人垢病，但當中仍有不少好司機！有港女在網上發文表示，2024年去完旅行返港，行李篋重達27分斤，加上2大個手提行李，「真係好重、大舊」，因而選擇乘搭的士，車資大約170元，「絕對唔係咩大旗」，但司機仍然為她把行李搬上車尾箱，抵達後再搬下來，當見到樓主住所有數級樓梯，一直沒有離開，觀察她可否搬到行李，甚至想幫忙，港女雖然拒絕對方好意，但大讚他是「好司機」。



許多網民留言指「各行各業都有好人或者衰人」、「的確係好人好事，希望業界同行幫到一個多個啦」、「唔係個個都肯幫客搬行李，佢真係難得」。



的士司機見到下車地點與樓主住所之間有數級樓梯，一直沒有離開，觀察她可否搬到行李，甚至想幫忙。（《降魔的2.0》電視劇照）

司機幫手搬行李 抵達後仍想繼續幫

樓主在Threads表示，去年當日下午4時許下機，自己的行李篋重達27分斤，加上2大個手提行李，無法乘搭公共交通工具，就直接由機場乘搭的士返回家，「其實好近，170蚊，絕對唔係咩大旗」。

司機在她上車時，已經「好好幫我拎篋去車尾箱」，抵達後再「拎行李落車」，由於下車地點與樓主住所有之間有數級樓梯，所以樓主要連人帶篋落樓梯，情況比較麻煩。司機見狀一度沒有離開，「望住我，睇吓我拎唔拎到」，見到樓主情況遴迍，於是下車明言可幫手。

樓主形容該名司機「超好」。（示意圖/資料圖片）

網民︰值得畀小費

樓主覺得太重，不應麻煩司機，所以好言拒絕，但形容對方「超好」。大量網民留言指「好人好事」、「善良司機」、「值得畀小費」，樓主回應指當時已經支付小費，沒料對方抵達目的地後繼續想幫手，而她亦忘記小費金額。

（Threads）