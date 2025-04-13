深夜舉手機窺視女住戶　偷窺男被途人拍攝蒐證　咁講被打臉下場慘

偷窺侵犯私隱，隨時惹上官非。台北1名男子半夜在單位窗外高舉手機，甚至開啟相機功能，透過螢幕窺視1名女子的屋內情況，豈料螳螂捕蟬黃雀在後，途人見狀拍攝對方蒐證報警。案件審理期間，被告辯稱想確認欠債女子是否住在該處，而且單位沒有用到窗簾，任何人均能輕易看到屋內情況，加上他沒有看到任何人，沒有侵犯到女住戶私隱。法官未接納其說法，認為被告可以敲門拜訪，加上當時女住戶在家中，相信不想遭人偷窺，判處罪名成立，入獄4個月，但可易科罰金。



被告半夜在單位窗外高舉手機，甚至開啟相機功能，透過螢幕窺視屋內情況，豈料途人見狀拍攝對方蒐證報警。（示意圖/gettyimages）

被告否認偷窺 自認無侵犯私隱

台媒於4月報道，2023年10月23日凌晨1時許，賴姓被告被指在羅斯福路的1樓單位窗外高舉手機，同時開啟相機功能，試圖透過螢幕觀看屋內。奇怪舉動引起途人注意，從旁偷拍賴男行為，繼而蒐證報警。

警員接報到場帶走賴男，調查後提告。賴男在庭上否認偷窺，辯稱想確認欠債女子是否住在該個單位，對方欠款達5萬新台幣（約1.2萬港元）。他同時辯稱，現場1樓單位窗外正是停車場，當時窗簾沒有遮掩，基本上屋內情況清晰可見，他望入屋內沒見到人，認為自己沒有侵犯女住戶私隱。

法官判處4個月有期徒刑，但可易科罰金12萬新台幣（約3萬港元）。（示意圖/gettyimages）

法官判囚4個月 准許易科罰金

法官經了解後發現當時受害女子在家亮燈，窗簾雖然沒有關好，但窗戶高於一般成人身高，其他人站在窗外，理應無法直接看到屋內，賴男同時承認若不高舉手機透過螢幕觀看，就只能跳起才能見到屋內狀況，可見涉事單位有相當環境遮蔽，而且阻隔外界視線，有一定程度的隱密性。

法官認為，賴男如果尋人，理應敲門拜訪，並非三更半夜在窗外用手機窺視，相信任何人都不願遭到偷窺，加上賴男接受警方調查時，聲稱在交友軟體認識該名欠債女子，對方年約20多歲、長髮，以及身高1.6米，但案件審理時，賴男改稱短髮和身高約1.7米，口供前後不一，認定被告偷窺，但沒有證據顯示他進行錄影，「無故利用工具窺視他人非公開活動」罪名成立，考慮到被告沒有認罪和達成和解，判處4個月有期徒刑，但可易科罰金12萬新台幣（約3萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）