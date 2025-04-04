航拍機變偷拍機│少女浴後全裸聞異響疑遭偷拍　男機主2原因沒被控

台灣發生懷疑使用航拍機偷拍案件。高雄1名男子操控航拍機間靠近1名少女的閨房，剛巧少女剛剛沐浴仍全裸，卻聽到航拍機聲響，事後懷疑自己遭到偷拍，於是通知父母報警。警員接報調查後鎖定航拍機的男機主身份，惟涉事航拍機已損毀，而且沒有發現相關影像，在證據不足下，男機主因而沒被起訴。



少女剛剛洗完澡尚未穿衣，全裸下聽到航拍機聲響，事後懷疑自己遭到偷拍。（示意圖/gettyimages）

少女沐浴後仍全裸 懷疑遭偷拍

台媒於今年4月報道，案發2024年10月16日晚上9時許，56歲劉姓男子在鳳山區自家頂樓操控航拍機，且具有拍攝功能，其間飛往附近1名少女的閨房，當時她剛剛洗完澡，未有及時穿上衣服，在全裸狀況下聽到航拍機飛行聲響，但看不到航拍機。

數天後，少女在房內再次聽到相同聲響，今次早已穿上衣服，同時見到航拍機離家有一段距離，但都懷疑和上次事件有關，恐自己遭到偷拍，遂通知父母報警求助。

警員發現涉事航拍機已經損毀，劉男手機相簿內沒有偷拍影像，劉男最終未被起訴。（示意圖/資料圖片）

警方無檢獲偷拍影像 未能起訴男機主

警員展開調查鎖定劉男身份，但他辯稱當時沒有開啟拍攝功能，而且沒有連結手機即時觀看，只是將航拍機當作遙控飛機。

警員發現涉事航拍機已經損毀，劉男手機相簿內沒有偷拍影像，無法證明案發時有否開啟航拍機拍攝和手機連線功能，故劉男最終沒有被起訴。

至於劉男是否有相關操作證件，以及有否違反在禁止飛行區域操控航拍機，執法人員需作進一步調查。

（綜合）