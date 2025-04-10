狠父殺兒虐妻！打死3個月大兒子　毆斷妻子門牙　賠這金額求輕判

台灣發生恐怖殺兒虐妻案。台中1對夫妻育有1名年僅3個月大兒子，當中新手爸爸因兒子哭鬧，竟將兒子打到重傷，男嬰搶救1個多月後不治。妻子事後詢問丈夫兒子受傷的詳情，卻遭到對方打到斷牙，雙方離婚收場。



涉案躁男被控「家暴重傷害致死」罪，在庭上全數認罪，並指願意賠償150萬新台幣（約38.3萬港元），因而與前妻達成和解，懇求法庭從輕發落。



馮男因3個月大兒子哭鬧，竟將兒子打到重傷。（示意圖/gettyimages）

躁父打傷兒子 通知妻子報警

台媒於今年4月報道，案發2023年12月10日，23歲馮姓男子獨自在台中東區住所照顧3個月大兒子，其間兒子哭鬧，馮男徒手打兒子頭部，打到兒子流血和停止哭鬧才肯停手，之後用廁紙抹走血迹。大約2小時後，馮男見到兒子嘴角發紫，呼叫他都沒有反應，於是致電賴姓妻子，由賴女報警，將男嬰送院急救。

賴女想詢問馮男兒子受傷一事，反遭馮男毆打，導致門牙斷裂，臉鼻受傷。（示意圖/gettyimages）

妻子詢問兒子受傷過程 即遭狂毆

2天後，賴女向馮男詢問兒子受傷一事，反遭對方狂毆，導致門牙斷裂，臉鼻受傷，而男嬰留院48天後，於2024年年1月28日上午拔喉離世。法醫檢驗男嬰遺體，確定為頭部損傷，導致缺氧性腦病變和腦炎致死。

男嬰最終不治，馮男認罪，稱願意賠錢而與前妻達成和解。（示意圖/gettyimages）

男嬰終不治 被告願賠錢求輕判

檢方控告馮男「家暴重傷害致死」罪名，馮男在庭上全數認罪，其辯護律師求情稱，馮男和賴女已經離婚，雙方願意以150萬新台幣（約38.3萬港元）和解，由於馮男家中經濟困難，所以先賠40萬新台幣（約10萬港元），其餘金額再分期支付，同時希望能透過一般程序審訊，無需由國民法官審理。檢方表示尊重賴女和獨立告訴人台中市社會局意見，結果將由合議庭裁定。

（綜合）