睡覺做少這件事！男病人中風坐輪椅度餘生　他哽咽：早知聽醫生話

不少人睡覺時會打呼，情況嚴重有機會中風猝死。台灣1名醫生分享個案，1名50多歲胖漢「晚上打呼很大聲」，其睡眠檢查結果顯示患上重度睡眠呼吸中止症，醫生當時提出各項建議，包括配戴睡眠呼吸正壓儀器，協助睡眠期間呼吸順暢，但男病人明顯不以為意，1年後覆診時已經因中風而要坐輪椅，病人語氣哽咽地向醫生慨嘆：「早知道我就聽你的話了。」



醫生指出，睡眠呼吸中止症總共4大先兆，同時提供5項方法，可防止中風或猝死。



男病人沒有跟足醫生建議，其後因重度睡眠呼吸中止症而中風坐輪椅。（《淪落人》電影劇照）

病人拒聽從醫生建議 終中風坐輪椅

營養功能醫學專家兼睡眠專科醫師劉博仁在facebook專頁表示，早前乘搭Uber，司機提及數位朋友因睡眠呼吸中止症而猝死，因而令劉醫師想起了1位男病人，對方是50多歲、體型偏胖的男性患者，由妻子陪同求醫，她表示丈夫「晚上打呼很大聲」，有時她會被吵醒。

男病人接受睡眠檢查，結果顯示重度睡眠呼吸中止症，劉醫生明確建議病人「一定要控制體重、加強運動、改善飲食」，而且配戴睡眠呼吸正壓儀器，協助他睡眠時，呼吸保持順暢，但病人不以為意，自稱「睡得還好」，不覺得需要機器。

約1年後，該名男病人坐輪椅覆診，對方因重度睡眠呼吸中止症而中風，同時哽咽地表示：「早知道我就聽你的話了。」

醫生提醒，必要時配戴睡眠呼吸正壓儀器，形容「是保命的重要工具」。（《蜘蛛俠：不戰無歸》電影截圖）

列出4大警訊 提供5項保命方法

劉醫生強調，「睡眠呼吸中止症是睡眠期間反覆呼吸暫停的狀況」，導致血氧下降、睡眠質素變差，長久下去可能引致高血壓、心律不整、中風、心肌梗塞，最嚴重是猝死，體型較胖、有高血壓、糖尿病或有打呼習慣的人，應該提高警覺。

劉醫生提醒任何人有以下狀況，切勿輕視，可能是睡眠呼吸中止症的警訊：

1. 睡覺時打呼很大聲，甚至突然停下，之後喘口氣

2. 白天經常昏昏欲睡，注意力差

3. 睡再多還是覺得累

4. 睡醒後經常頭痛或口乾

劉醫生建議，可以減重、進行規律運動、晚餐切勿過飽、避免睡前飲酒和服食安眠藥，如果有懷疑，一定要立即求醫，必要時配戴睡眠呼吸正壓儀器，形容「是保命的重要工具」。

（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」）