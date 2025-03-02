7歲女中風！父見愛女瀡滑梯後「左臉塌陷」　送院需切三分一頭骨

英國1名爸爸帶患有唐氏綜合症的7歲女兒到公園玩，瀡滑梯後發現女兒左臉竟塌陷，送院檢查發現腦部有大血塊導致腦中風，做手術先後12次取血塊不果，腦部有腫脹風險要切除三分一塊頭骨，手術後其大腦右側造成嚴重損傷，現時身體左側無法正常活動，要留院治療。



這名爸爸形容「手術過程是我們一生中度過最漫長的時間」，雖然女兒仍無法正常說話，但夫妻人都期待出現奇蹟，女兒變回悉日活潑的樣子。



丹尼帶女兒查理到公園玩，查理瀡滑梯下來時左臉突然塌陷。（fb圖片）

瀡滑梯後左臉塌陷 送發現腦中風

外媒報道，事發2月9日，英國赫特福郡（Hertfordshire）43歲父親丹尼（Danny Salisbury） 帶患有唐氏綜合症的7歲女兒查理（Charliee Sue Salisbury）到公園遊玩。當查理從滑梯滑下來之際，丹尼發現她的左臉突然塌陷，無法從滑梯爬起，連忙送女兒入院。

嘗試去除血塊12次不果

查理被緊急送往沃特福德醫院（Watford General Hospital）進行電腦掃描，醫生發現她腦部有血塊導致腦中風，於是安排她轉院做腦部手術。可惜手術5小時中，醫生嘗試12次去除血塊仍不成功，由於查理有腦部腫脹風險，醫生只好切除她三分一頭顱骨再作治療。手術完成後，查理在深切治療部留醫長達6天，才獲准轉到特別加護病房。

大腦右側造成嚴重損傷 左邊身無法活動

查理手術後情況逐步穩定，但因多次嘗試切除血塊，造成大腦右側嚴重損傷，左側身體仍無法正常活動。查理未來仍需接受手術，將金屬板安裝到頭骨上，預計恢復期需要3個月。

丹尼與任職幼兒工作者的妻子漢娜（左二）共育有6名子女，為照顧女兒暫均無法工作。（fb圖片）

父母渴望奇蹟出現

任職速遞司機的丹尼受訪時稱，當女兒送配時，他便知道要與時間競賽，得知女兒中風一刻，他只希望女兒受到最小程度的傷害，「手術過程是我們一生中度過最漫長的時間」。查理現時無泓正常說話，但一家人仍期待奇蹟出現，女兒變回活潑好動的樣子。

丹尼與任職幼兒工作者的妻子漢娜（Hannah）育有共6名子女，為照顧查理，二人暫時無法工作。由於查理日後將無法如常行樓梯到房間，兩人特意為她修建樓梯，希望她往後有適合的居住環境。

（綜合）