11歲男童腹脹送院！X光驚見「高密度金屬」卡大腸　醫生取出金條

小朋友亂將物品放入口隨時危及生命。內地有11歲男孩在家中玩耍時，不小心將1條重100克的金條吞入肚內，但只是腹部稍脹，而未有出現肚痛。他的父母發現後將他送院治理。醫生替男童照X光檢查後，發現有枚密度極高的金屬滯留於男童的消化道內，診斷為「消化道異物」。本來醫生想等男童自然排出金條，可是兩天仍沒有「動靜」，最後用內鏡設備成功將金條取出，男童康復出院。



男童被父母發現不小心吞下1條重100克的金條，急送院治理。（網上圖片）

男童家中玩耍誤吞金條

綜合內媒報道，男童小光（化名）在家中，不小心吞下1條重100克的金條，父母發現後把他送院治理。但小光當時只感覺腹部脹起，未有出現劇烈肚痛。蘇州大學附屬兒童醫院急診科醫生替小光照X光片檢驗，發現有條密度極高的金屬物體滯在小光消化道內，診斷為「消化道異物」。

照X光片檢驗，發現有條密度極高的金屬物體滯在小光的消化道內。（網上圖片）

自行排出金條失敗

急診醫生立即要求小光留院觀察，以便進行後續治療。入院後，小光無腹痛腹脹、惡心嘔吐等情況出現，醫生決定先取採保守治療，給予排便藥物，看小光能否自行排出金條。

不過經兩天觀察仍未有「動靜」，小光顯然未能自行排出金條，醫生替他再次照X光片，發現金條位置沒有移動過，可能被卡在腸道內，小光的腸道隨時出現梗阻及穿孔風險，須盡快從腸道中取出金條。

醫生給予排便藥物，但小光未能自行排出金條。（網上圖片）

醫生用內鏡設備成功取出

醫生朱振偉及周小剛考慮到小光年齡較小、腸道功能脆弱，傳統手術會造成的創傷較大，決定採用「內鏡下消化道異物取出術」，精準操控內鏡設備，僅用半小時便成功將金條取出。手術後數天小光已可正常進食，無任何併發症，並已康復出院。