女子追巴士衝出馬路險捱撞！的士司機急剎鬧：黐X線！ 後續更離譜

亂過馬路隨時累己累人！有的士司機早前在網上發布「車Caｍ（行車記錄儀）」片，指在早上返工時間於屯門蝴蝶邨對開馬路駕駛時，發現有人亂過馬路追巴士，當時突然有女子在車隙不看路面情況衝出來，幸而司機及時收掣，該女子反被嚇了一跳；然而女子之後加快腳步，再次於沒有看清路面情況下越過對面行車線，行為相當危險，司機爆粗鬧「你老X，真係黐X線！」。



網民在影片下留言熱議，「當自己過斑馬線一樣，CXS」、「呢啲貪快追巴士，真係好易7日後先返」、「好彩你反應快否則佢就完蛋」。



「車cam片」遠處可見有行人亂過馬路。（影片截圖）

有女子在車隙不看路面情況衝出來。（影片截圖）

女子被的士嚇了一跳。（影片截圖）

車cam拍下女子車隙衝出來亂過馬路

有的士司機在Facebook群組「車cam L（香港群組）」中發片，指「阿妹晨早流流考驗我瞓醒未？」。從影片時間紀錄可見，4月10上午7時半，樓主行經屯門蝴蝶邨近輕鐵站對開的馬路上，初時見遠處有女子亂過馬路，已喃喃自語「嘩日日都係咁」。

豈料此時有女子突從左邊車隙衝出來，完全沒有望向來車方向，樓主與她距離極近，立即響咹，並及時剎掣。女子被嚇了一跳，立即加快腳步，再次沒有望向對面行車線而跑過馬路，行為相當危險，並爆粗狂鬧：「你老X，真係黐X線！」。

女子被的士嚇了一跳，立即加快腳步，再次沒有望向對面行車線而跑過馬路，行為相當危險。（影片截圖）

網民：「右邊車嚟望左邊，嚇完左邊車嚟望右，叻」。（影片截圖）

網民：仙氣，好有想升仙嘅氣味

帖文引來不少網民熱議，有人也鬧爆「當自己過斑馬線一樣，CXS」、「真大地任我行」、「呢啲貪快追巴士，真係好易7日後先返」、「好彩你反應快否則佢就完蛋」。

有人指女子無事實屬大幸，「右邊車嚟望左邊，嚇完左邊車嚟望右，叻」、「一啲歉意都無，佢咁過馬路蒙主寵召都係時間問題」、「仙氣，好有想升仙嘅氣味」。有人指「嗰度經常都有啲人咁樣，貪快衝出嚟追對面嘅巴士，隻眼只有望左邊」。