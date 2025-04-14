靠Google導航駛上未完工天橋　寶馬直墜12米衝落馬路　司機險喪命

印尼有司機駕駛靠Google地圖導航發生驚險一幕。該寶馬房車司機載着乘客前往目的地時，利用Google地圖導航，可是導航卻將他帶到未完成的高架橋，私家車因而從12米的天橋缺口飛插落地面，幸而車內的人只受輕傷。



魯迪用手機Google地圖服務，惟導航疑出問題，將魯迪導向一條未完工的高架橋。（影片截圖）

連人帶車從12米高衝落路面，寶馬墜落時道路剛好沒有汽車。（影片截圖）

寶馬司機Google導航 駛上未完工天橋

綜合外媒報道，今年4月9日，司機魯迪（Rudie Heru Komandono）駕駛一輛寶馬房車，接戴乘客瓦西尼（Endang SriWahyuni），當時魯迪用手機Google地圖服務，惟導航疑出問題，將魯迪導向一條未完工的高架橋，害他連人帶車從12米高衝落路面。從CCTV畫面可見，寶馬墜落時道路剛好沒有汽車。

魯迪和瓦西尼奇蹟生還僅受輕傷，已出院回家。（影片截圖）

警方表示，涉事高架橋上有警告標語及護欄，但魯迪的車輛剛好從護欄間衝下來。（影片截圖）

奇蹟生還僅受輕傷

魯迪的車子沒有撞上他人或其他車輛，警察和醫護人員接報到場後，對魯迪和瓦西尼進行治療，兩人奇蹟生還僅受輕傷，已出院回家。

撿回一命的魯迪表示，因為當時天色已晚，他按住Google地圖導航駕駛，途中不斷變換道路，最後才發現被指引到未完工的高架橋。警方事後表示，涉事高架橋上有警告標語及護欄，但魯迪的車輛剛好從護欄間衝下來，「他太專注看地圖，才沒有意識到護欄和其他障礙物，差點出意外喪命」。