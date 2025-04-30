高鐵列車仍有空位　他隨腳傷女友坐博愛座　陌生婦指責後秒坐大髀

台灣高鐵設有博愛座（即香港的關愛座），但不代表只有老人家才能坐下。台灣1對情侶早前乘搭高鐵，由於女方腿部不方便，所以他們一起坐在博愛座上，其間1名陌生阿姨走近，聲稱男友坐在其位置。男友解釋旁邊尚有空位，但對方堅持說法，甚至坐在其腿上，最終男友忍無可忍，怒吼「離開啦！不要碰我」，對方才站起身來，繼續指罵他們。



許多網民留言指「阿姨明顯就很有問題，並不是老了就可以把不合理的行為通通合理化好嗎？」、「這性騷擾了吧」、「笑死，很厲害」。



陌生阿姨批評樓主男友坐在其位置，甚至坐在其腿上。（Threads圖片）

陌生阿姨坐大髀 樓主男友怒吼

樓主在Threads表示，日前和男友乘搭高鐵，他們坐在博愛座上，但當時車廂仍有其他空位，之後1名阿姨走近，「表達清楚，中氣十足，精神非常好」，聲稱樓主男友坐了其座位。男友指出座位是自由座，而且旁邊仍有空位，建議對方改坐其他位置，但阿姨堅持已見，「然後下一秒就坐到他腿上」。

樓主見狀表示「這是性騷擾，請起來」，但阿姨拒絕照做。樓主和男友不敢和她有進一步身體接觸，最終男友無法忍受，當場怒吼「離開啦！不要碰我！」，阿姨聞言起身指罵他們。

樓主強調當時列車上仍有空位，不明白對方為何要坐在其男友的大腿上。（示意圖/香港01記者攝）

樓主強調附近仍有其他空位

大量網民質疑即使樓主不適，為何男友都要跟隨坐在博愛座，如果有其他空位，樓主男友理應坐在非博愛座的位置，但亦有網民認為「譴責他坐博愛座也很瘋」、「女生也說了腿不方便，怎麼還有聰明人問男友的腿也不方便嗎？」、「這世界已經瘋到我認不出來的樣子了」。

樓主在留言中強調，博愛座並非老人座，當時情況是附近仍有其他空位，「不是車廂全滿，只剩下我們那個座位」，不存在不讓座就會令到阿姨站立情況。

（Threads）