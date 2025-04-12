芭堤雅活春宮！中國情侶街頭全裸拍性愛片畫面曝光　被捕這樣解釋

什麼國家在街頭上演活春宮是合法的？泰國芭堤雅警方近日交代案件，指1對中國情侶全裸躺在當地海灘步行街上拍攝性愛片，涉案67歲男子在架設好相機鏡頭後，與37歲女伴全裸採「女上男下」方式激戰，現場多名居民及旅客目擊，而保安員則拍下經過報警。



涉案情侶隨後在酒店被捕，男子報稱是攝影師，熱愛裸體拍攝，已在不少國家拍過同類內容，原本在泰國旅遊想拍攝「微笑之國」系列，但不知道在泰國違法。2人涉干犯「公共地方進行猥褻行為」，罪成最高可罰款5,000泰銖（約1,200港元）。



泰國警方指，1對中國情侶在芭堤雅街頭公然拍攝色情影片。（芭堤雅市警察局圖片）

居民遊客目擊後報警

芭堤雅市警察局4月9日在社交平台交代案件，指1對中國情侶在芭堤雅海灘旁步行道做出淫穢行為「公然拍攝色情影片」，現場多名居民及遊客看得目瞪口呆，有人報警。警員到場調查時，情侶已逃去無蹤，翻查閉路電視發現清晰拍下經過，鎖定目標後在酒店拘捕涉案男女。

涉案男子在架設鏡頭時開始脫衣服。。（芭堤雅市警察局圖片）

涉案女子在原本只穿上裇衫，脫去後全裸拍攝。（芭堤雅市警察局圖片）

泰媒報道，報警者為1名保安員，他拍下事發經過提供予警方作證。片段所見，中國男子將相機架設在腳架上，邊矯正鏡頭邊脫去上衣和褲子，女生原本只穿1件裇衫和拖鞋，也配合脫掉掉全裸。2人在現場有不少居民和旅客注視下，男方躺在馬路旁的行人路上，採「女上男下」方式「開戰」。

男女承認是色情影片中人

警方表示，涉案吳姓男子（Oh Zhihang，音譯）67歲、林姓女子（Lin Tingting，音譯）37歲，在翻譯員協助下，2人已承認是色情影片中人。

中國情侶在翻譯員協助下，承認就是片中人。（芭堤雅市警察局圖片）

男子自稱攝影師 曾於多國街頭拍裸露片

被捕男子報稱是攝影師，熱愛裸體拍攝，他表示經常在旅行時在公眾場所拍攝裸照，已在多個國家拍攝同類內容，原本到泰國旅遊是想創作「微笑之國」（Land of Smiles）系列作品，沒想到在泰國街頭拍攝裸露畫面違法，並就損害芭堤雅市譽的行為向泰國民眾及相關官員致歉。

芭堤雅警方提醒，任何人都不應當街做出淫穢行為，或損害該市作為旅遊城市的形象。（芭堤雅市警察局圖片）

中國情侶涉違犯泰國刑法第388條「在公共地方進行猥褻行為」，罪成最高罰款為5,000泰銖。芭堤雅警方呼籲任何人都不應當街做出淫穢行為，或損害該市作為旅遊城市的形象。

屢次有外國情侶公開激戰

泰媒同時報道，芭堤雅早前已發生俄羅斯情侶在海灘公然性交事件，當時有逾50名民眾圍觀；另外今年2月，亦有泰國網民拍到1對外籍情侶在芭堤雅海灘的岩石上面性交，發出的聲響更驚動海灘上遊客。

（綜合）