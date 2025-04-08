大圍活春宮片瘋傳！男女球場激戰後續更狂：好尷　女方美貌成焦點

【大圍／活春宮／不雅影片】情侶「愛愛」也要注意場地！本港網絡瘋傳多段影片，指大圍某球場有男女就地公然性交，動作激烈；待發現被拍攝，女方更與拍攝者「互動」，明言「好尷啊」。



影片引來網民熱議，批評該對男女行為離譜，「呢到唔係hotel喎」、「好X癲，開個房真係咁X難？咁X肉酸？」、「最勁真係被人發現仲可以唔怕醜，同你傾偈」。另有不少網民錯重點，關注女方美貌，又笑言香港再有「打卡地標」，「繼天水圍天逸苑後，重大打卡勝地大圍遊樂場」、「又有新『性』地去拜訪」。



本港網絡瘋傳多段影片，指大圍某球場有男女就地公然性交，動作激烈。（stfumdfks／threads）

男女大圍球場就地性交

有港男於4月7日（星期一）在社交平台Threads發布多段影片及相片，留言「師兄有冇咁緊火？」。

第1段影片看到，當時天色已黑，大圍某球場暗角處有1對男女疑似就地性交，以「女上男下」擺動。

大圍某球場暗角處有1對男女疑似就地性交，以「女上男下」擺動。（stfumdfks／threads）

大圍某球場暗角處有1對男女疑似就地性交，以「女上男下」擺動。（stfumdfks／threads）

大圍某球場暗角處有1對男女疑似就地性交，以「女上男下」擺動。（stfumdfks／threads）

另1段影片見到男女「攻守」交換，男方壓於躺在地上的女方身上，動作激烈，現場傳出呻吟聲。

男女「攻守」交換，男方壓於躺在地上的女方身上，動作激烈。（stfumdfks／threads）

男女「攻守」交換，男方壓於躺在地上的女方身上，動作激烈。（stfumdfks／threads）

男女「攻守」交換，男方壓於躺在地上的女方身上，動作激烈。（stfumdfks／threads）

發現被拍攝 女方與拍攝者「互動」：好尷啊

2人行為被全程拍下。後來女方發現有人拍攝，向拍攝者爆粗高呼「唔好睇啦，X你老X行開啦」。拍攝者回應「Keep going on」，女方則用手掩臉說「行開啦，好尷啊」。至於男方，他發現被拍攝後，仍然壓在女方身上，一動不動。

2人行為被全程拍下。後來女方發現有人拍攝，向拍攝者爆粗高呼「唔好睇啦，X你老X行開啦」。（stfumdfks／threads）

2人行為被全程拍下。後來女方發現有人拍攝，向拍攝者爆粗高呼「唔好睇啦，X你老X行開啦」。（stfumdfks／threads）

2人行為被全程拍下。後來女方發現有人拍攝，向拍攝者爆粗高呼「唔好睇啦，X你老X行開啦」。（stfumdfks／threads）

網民批離譜：好X癲

網民看過影片議論紛紛，不少人批評該對男女行為離譜，「what the fxxk man，好X污糟」、「呢到唔係hotel喎，個女仔清唔清醒㗎，幾歲有冇太空（油）」、「好X癲，開個房真係咁X難咁X貴連基本開支都無？咁X肉酸？」、「最勁真係被人發現仲可以唔怕醜，同你傾偈……」。

女方美貌成焦點：香港再有「打卡地標」

另有不少網民錯重點，關注女方美貌，「幾靚女喎」，又笑言香港再有「打卡地標」，「繼天水圍天逸苑後，重大打卡勝地大圍遊樂場」、「又有新『性』地去拜訪」、「真係失望，去咗球場都唔打羽毛球」。