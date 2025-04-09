屯門大興邨活春宮│男女學生天台激戰　動作超震撼　隨時要罰$XXXX

【活春宮／不雅影片】公眾地方要注意行為！有讀者向《香港01》報料，指屯門大興邨公屋天台有一對男女學生公然作出不雅行為。畫面見到2人在長椅親熱，其間疑有性交動作，離譜舉動令人咋舌。



根據《刑事罪行條例》，在公眾地方或公眾可見情況下猥褻暴露，可罰款2,000元及監禁6個月。



屯門大興邨公屋天台有一對男女學生疑公然作出不雅行為。（讀者提供影片）

屯門大興邨天台 男女學生疑作出不雅舉動

事發4月8日（星期二）傍晚。讀者向《香港01》提供的約7分鐘影片見到，該對男女學生於屯門大興邨公屋天台長椅上，以「女上男下」姿勢激吻親熱，緊抱纏綿。

該對男女學生於屯門大興邨公屋天台長椅上，以「女上男下」姿勢激吻親熱，緊抱纏綿。（讀者提供影片）

該對男女學生於屯門大興邨公屋天台長椅上，以「女上男下」姿勢激吻親熱，緊抱纏綿。（讀者提供影片）

2人不時四周張望。（讀者提供影片）

2人不時四周張望，數分鐘後女方一度走開到近欄杆處蹲下，不一會又走回男方位置。男方之後一手把女方拉近，2人再呈「女上男下」姿勢，且動作更激烈，其間女方面對面跨坐在近男方下體位置，男方脫下外套，手部一度疑似放到女方下體位置，隨後又疑似隔着衣服撫摸女方胸部。影片最後男女繼續緊抱。

數分鐘後女方一度走開到近欄杆處蹲下，不一會又走回男方位置。（讀者提供影片）

數分鐘後女方一度走開到近欄杆處蹲下，不一會又走回男方位置，男方之後一手把女方拉近。（讀者提供影片）

2人再呈「女上男下」姿勢，且動作更激烈。（讀者提供影片）

2人再呈「女上男下」姿勢，且動作更激烈。（讀者提供影片）

2人再呈「女上男下」姿勢，且動作更激烈。（讀者提供影片）

公眾地方猥褻可罰款及監禁

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。