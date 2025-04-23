港男用銀行二維碼提款！後方阿婆竟提1要求　網民：即係打劫銀行

部份銀行的自動櫃員機設有「無卡提款」，只需利用手機銀行應用程式掃瞄櫃員機的二維碼（QR code）就可以進行提款。不過，這功能未必每個人都知道，其中長者更加少用。近日有網民在自動櫃員機利用QR提款功能時，後面1名婆婆見他不需銀行卡就成功取錢，竟誤以為是銀行「開金庫」派錢般，竟請他幫忙取3,000元，還表示「撳出嚟大家分啦，又唔使用你張卡」。



有網民就笑指婆婆邀請樓主「打劫」銀行，「阿婆：我哋一齊打劫銀行」、「跟阿婆個邏輯，佢開口要$3000都算禮讓」。



近日有港男使用二維碼提款功能時，排他後面的婆婆有所謂會，因而展開爆笑對話。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名港男在社交平台Threads發帖，表示日前到銀行自動櫃員機使用QR提款，排在他後方的婆婆並不知道有這項功能，於是吃驚詢問「唔使用卡都攞到錢㗎？」。港男回應「係啊，好方便」。

婆婆誤會引發爆笑後續

誰知婆婆卻因不了解二維碼提款程序而引起誤會，以為港男並非從私人帳戶提錢，反而誤當成銀行派錢，竟叫他幫忙提取3,000元。港男吃驚拒絕後，婆婆更批評他自私，「又唔使你畀錢都咁自私㗎，銀行㗎咋嘛，撳出嚟大家分啦，又唔使用你張卡」。

部份銀行的自動櫃員機設有「無卡提款」，同戶可透過二維碼提款。（資料圖片）

網民笑指婆婆邀請「打劫」銀行

帖文引起網民熱議，不少人都留言表示爆笑，「笑死我」、「個阿婆咁cute得唔得㗎」、「阿婆係真唔明，唔係扮」。也有人笑稱婆婆此舉是「即係打劫銀行」，「阿婆：我哋一齊打劫銀行」、「阿婆見部機咁好死，又會卡都唔使睇就代表銀行派錢都有嘅」，甚至有人笑指婆婆「禮讓」，「唔使錢阿婆都係拎$3000，算係咁」、「跟阿婆個邏輯，佢開口要$3000都算禮讓」。

（Threads）