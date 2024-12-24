用銀行ATM存9800元！女子「忘做1事」錢全失　閉路電視揭崩潰真相

銀行自動櫃員機不論提款或存款都要確認好才離開。內地湖北省有女子使用「無卡存款」功能，在銀行自動櫃員機機存入9,800元（人民幣，下同，約1.07萬港元）現金，可是存款後1小時款項仍未有入帳，她大驚下報警。翻看閉路電視片段，女子驚覺她因疏忽未有確認便離開，因此鈔票全被吐出來，現金被隨後到來的男子取走。警方最後找到該名取款男子，他立刻承認事件，但辯稱因着急接孫兒，聲稱打算再找時間歸還，警方則表示會依法起訴該男子。



金女發現失款2個小時後，成功找回了遺失的9,800元，她在收到款項後向民警致謝。（網上圖片）

用提款機存入1萬現金 驚覺未入帳

綜合內地媒體報道，姓金女子早前在湖北省武漢市，使用的是自動櫃員機（ATM）「無卡存款」功能，只需使用手機銀行APP掃碼登錄ATM機，即可在無銀行卡情況下將錢存入銀行帳戶。她在提款機存入9,800元現金，不過在個多小時後，她發現銀行帳戶內的餘額沒有變化，該筆存款仍未入帳，於是報警。金女返回銀行查看閉路電視，發現是自己疏忽，存款後沒有確認就離開。

閉路電視揭男子取走現金

閉路電視畫面顯示，金女離開後，該筆錢在提款機吐了出來，被其後到來的男子取走，男子更騎電單車離開銀行。警方事後找到該名取款男子，他承認有取走該筆現金，聲稱因急着去接孫兒，打算找時間歸還。警方調查後表示將依法起訴該男子。

閉路電視顯示涉事男子取款後騎電單車離開銀行。（網上圖片）

警方事後找到該名取款男子，他承認有取走該筆現金，並聲稱因急着去接孫兒，會找時間歸還。警方依法起訴該男子。（網上圖片）

提款機撿錢不報屬偷竊

事件發生後，有網民留言直指取款男子是貪心，「說接孫子是藉口，其實可以立即報警或者交給銀行的工作人員」。有人留言「我從來不貪小便宜，不是自己的不要，會聯絡工作人員，處理好事情」。有男網民則分享自己路不拾遺換來美好約會經歷，「我曾經在ATM的台子上撿到一個漂亮的小袋子，打開一看里面有幾張百元鈔票。直接就給銀行的工作人員，她們說可以通過閉路電視找到失主。過了幾天，一個小姑娘打我電話，要請我吃飯」。

不過有人認為「不管怎樣他還是歸還了，而且又不存在主觀盜竊，屬於是撿錢」，但從法律角度來說，無論男子有何種理由，他拿走了不屬於自己的錢，已觸犯了偷竊罪。