出糧日！最後1分鐘銀行正落閘　女子提款後「捐罅走」失敗　結果…

出糧當然興奮，但着急提款都要看時間！馬來西亞日前瘋傳影片，有女子在發薪日太晚下班，仍打算到附近午夜關門的銀行分行自動櫃員機提款，最終在深夜11時59分趕到，提款時更做好起跑動作，但同時間銀行的自動捲閘已正緩緩落下，最後時刻她提錢後想「捐罅走」卻失敗，只好無奈向在閘外拍片的友人求救。影片令網民爆笑，認為她應該找1個24小時運作的自動櫃員機，惟有留言認為她是存心想拍片才故意在最後一刻去提款。



女子在最後時一刻趕去ATM提款，當時捲閘正落下。（TikTok影片截圖）

馬來西亞傳媒報道，當地社交平台流傳影片，有女子和友人在深夜11時59分去銀行分行的自動櫃員機領錢，一到午夜零時分行的捲閘自動落下。女子提款時正等候櫃員機運作，友人在閘外等待並拍片，她已做好起跑姿勢，準備好一拿到錢就衝出捲閘外，可惜捲閘愈降愈落，她拿錢後來不及「捐罅」走人，最終崩潰趴在地板上，狀甚無奈向閘外的友人求救。

上傳影片者指，該女子是趕在發薪日去提款，但當晚很夜下班，只好到附近的自動櫃員機碰運氣，「都是薪水惹的禍」。友人其後找來協助報警求助，女子才能順利地拿錢回家。

女子趕不及離開，最後只能向閘外的友人求助。（TikTok影片截圖）

+ 7

片段在網上吸引逾百萬次觀看，網民笑言「領錢不要壓線」、「為什麼有人會在半夜到ATM取錢？」、「以後早點去，讓她上了一課」，又認為這類自助分行應該在關門前5分鐘提醒不要內進，而事主其實可以改到24小時運作的自動櫃員機。

不過，有網民質疑她們是想拍片才故意趕在死線去提款，「為了拍抖音，現在連銀行梗都拿來玩了」，更有留言又指「其實裏面有一個重新打開門的開關」。

（綜合）