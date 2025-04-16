壓力大搭小巴　見到司機乘客咁互動極窩心　港男︰成個過程好舒服

乘搭公共交通工具，如果司機保持禮貌，乘客心情同樣變好。有港男在網上表示，近日工作壓力龐大，登上小巴時發現司機異常有禮貌，司機叮囑乘客下車「小心呀」、「慢行，唔該晒，拜拜」，車程短短10分鐘，令到港男「成個人精神爽利晒」、「成個過程好舒服，我啲壓力好似消失咗咁」，自己心情變好，積極面對自身問題。



許多網民大讚「好有心嘅小巴司機」、「啲小巴司機好好態度」、「呢個小巴司機真心好好」。



有女乘客下車時表示「唔該晒，拜拜」。（Threads影片截圖）

司機提醒「小心呀」。（Threads影片截圖）

樓主近日工作壓力大

樓主在Threads表示，最近「壓力真係好大」，睡覺時更會冒冷汗驚醒，當日帶住沉重心情登上小巴前往工作。他上車發現司機非常有禮貌，會向每個上車乘客表示「多謝晒，慢慢坐好」，乘客表示在何處下車，司機亦會指「知道，等等呀」，見到乘客下車時，司機提醒「小心啊，慢慢」，最後每名乘客下車時都會主動道謝。

樓主形容「短短10分鐘嘅路程，突然之間成個人精神爽利晒，成個過程好舒服」。雖然問題仍然存在，但「壓力好似消失咗咁」，相信自己可以慢慢解決問題。

司機等到乘客坐好才開車。（Threads影片截圖）

埋站後司機表示「火車站，慢行，唔該晒，拜拜」，乘客亦道謝才下車。（Threads影片截圖）

司機乘客同有禮 樓主︰壓力好似消失咗咁

根據樓主上載影片，有女乘客下車時表示「唔該晒，拜拜」，司機提醒「小心呀」。上客的同時，另1名女乘客示意「火車站（下車）」，司機先讓她等一等，待所有乘客坐好才開車，到達火車站後，司機示意到站，「慢行，唔該晒，拜拜」，女乘客也說「唔該」才下車，彼此以禮相待。

網民大讚「呢位司機好有禮貌」、「我都遇到咁好禮貌嘅司機,，成程車好舒服」、「其實香港都好多好人 」，更有網民指出片中司機駕駛路線28K小巴，現場是港鐵火炭站對出。

（Threads）