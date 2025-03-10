港女搭Uber趕探病父　遇暖男司機溫柔安慰　查看他工作紀錄超驚人

每個人都可能因突發事情而情緒陷入低谷，如果能適時獲得安慰，定能重新振作。有港女在網上發文，表示父親突然因急病需直送醫院留醫，全家人都非常擔心，她乘搭Uber趕赴醫院時，司機向她打開話匣子，但樓主當時沒有心情，明言「爸爸有事入咗醫院」，暗示只想安靜搭車。沒料到司機知悉後，在30分鐘駕駛期間一直暖心安慰，而且圍繞不同話題，讓樓主分神得忘了車程時間，而在下車前，司機更安慰說「緊張時個人最緊要唔好亂，呢個時候係最容易做錯決定，記住要冷靜啲，冇事嘅妹妹！」。



樓主事後直言「懷疑我遇到全香港最溫柔嘅Uber司機」、「好多謝佢喺呢30分鐘入面令我心情緩和咗，等我上去搵爸爸時候嘅樣都無咁傷心」，她事後翻查對方過往的工作紀錄，驚見他竟獲得1萬次5星，「搭咗咁多次，真係從來未見過嘅記錄，大癲！」。大量網民留言指「好人好事，祝你爸爸冇事」、「5分真係堅難」、「咁嘅紀錄，真係上天派落嚟嘅天使」。



司機一直窩心安慰樓主，「然後不斷搵話題傾」，令到樓主一下子忘記了車程時間。（示意圖/gettyimages）

樓主搭Uber探急病父 司機溫柔安慰

樓主在Threads表示，父親早前在住所附近診所求醫，突然病情惡化，「原地直送醫院急症室，同晚轉去另一間醫院，搞到我哋成家都勁擔心」。樓主下班時見到相關訊息，立即由港島乘搭Uber前往父親留醫的新界區醫院。

上車後，該名司機打開話匣子，樓主「零心情講嘢，所以同佢講話爸爸有事入咗醫院」，暗示想安靜搭車。沒料到對方反而轉為安慰，車程大約30分鐘，司機一直窩心安慰，「然後不斷搵話題傾」，內容非常貼地，令到樓主一下子忘記了車程時間。

樓主下車前，司機繼續安慰「緊張時個人最緊要唔好亂，呢個時候係最容易做錯決定，記住要冷靜啲，冇事嘅妹妹！」。

樓主上載該名司機駕駛6年的5分紀錄和其他乘客大讚他的意見截圖。（Threads圖片）

樓主驚訝︰司機攞過1萬次5星

樓主在文中大讚該名暖男司機，「好多謝佢喺呢30分鐘入面令我心情緩和咗，等我上去搵爸爸時候嘅樣都無咁傷心」。她事後翻查該名司機過往工作表現紀錄，驚見「攞過1萬次5星，搭咗咁多次，真係從來未見過嘅記錄，大癲！」，同時上載對方駕駛6年的5分紀錄和其他乘客大讚他的意見截圖，樓主表示「真係好好彩呢程車遇到呢位溫柔大哥，令我覺得香港都仲未係好差」、「懷疑我遇到全香港最溫柔嘅Uber司機」。

許多網民留言指「評分睇得出司機大哥真係好好人」、「有時唔開心，真係需要安慰，呢位司機待客友善」、「尊敬呢位司機」。

（Threads）