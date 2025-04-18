劫財劫色！淫男半小時內刀劫2賣春女　1女遭無套性侵　判刑曝光

台灣發生行劫性侵案。1名男子無牌駕駛時發生車禍，為了籌集賠償金，竟然在網上訛稱買春，大約半小時內先後相約2名賣春女子見面，持刀劫去總共2.1萬新台幣（約5,300港元），甚至在沒有做足安全措施下性侵其中1名女子，而另1女子聲稱懷孕，才能避過一劫。受害人事後報警求助，警方成功拘捕涉案淫男，受審後法官將他重判坐牢15年。



姓朱男子持刀行劫2名女子，而且無套性侵其中1人。（示意圖/gettyimages）

台媒於今年4月報道，涉案朱姓男子於2024年無牌駕駛期間發生車禍，一度肇禍逃逸，最終需要作出賠償。但朱男無錢可賠，於是動起歹念，在1個知名網上論壇上訛稱買春，成功約到1名女子，雙方同年11月21日晚上10時許在高雄1間旅館進行交易。受害女子進入房間後，朱男手持美工刀，脅迫對方交出財物，受害人不敢反抗，交出8,000新台幣（約2,000港元）和手機，朱男更想「白嫖」，要求對方脫去衣物，受害人聲稱懷有身孕，朱男才准她離去。

受害人遭劫財劫色 淫男無套性侵

朱男在半小時後再次在論壇上找到另1名願意作性交易的女子，對方到場後，朱男採用相同方法行劫，終搶走其1.3萬新台幣（約3,300元），隨後在沒有做足安全措施下性侵對方。

法官判被告重囚15年。（示意圖/gettyimages）

警拘捕淫男 法官判重囚15年

2名受害女子事後報警，警方翻閱閉路電視，終鎖定朱男所駕車輛，翌日清晨在台南市龍崎區將他拘捕，並在其車內起獲涉案美工刀和相關款項。

案件在高雄地院審理，法官認為朱男過往有多次竊盜和強盜前科，曾經入獄7年多，直到2021年11月才假釋出獄，但被告出獄後不知悔改，今次向性工作行劫性侵，手段卑劣，判裁定「強盜而強制性交」和「強盜而強制性交未遂」罪名成立，判處入獄15年，案件仍可上訴。

（綜合）