百萬反串網紅羅大美劫殺案開庭　妹稱內心只有憤怒：每晚都會想起

擁有百萬粉絲的大陸反串網紅羅大美，2023年遭人劫財殺害，案件28日開庭。



羅大美她的妹妹泣訴，嫌犯把哥哥的錢幾乎盜光，她曾與2名嫌犯見面，內心「只有憤怒」，這段時間她長期失眠：

閉上眼就想起哥哥遇害。

羅大美反串模樣十分嬌美。（新浪微博）

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《新京報》27日報導，羅大美的妹妹在案件開庭前一天，她表示，哥哥被綁架後，3名嫌犯幾乎把他的錢全部轉光，10幾張銀行卡中，僅剩數百人民幣。她透露，在一次法院開庭前的會議，他們曾與其中2名嫌犯見面，她看到2人「很憤怒」，其間完全沒有交流。羅大美妹妹說，28日開庭，她希望3名嫌犯「得到應有的懲罰」。

她坦言，這幾年來，最難受是「晚上睡覺的時候」，幾乎每晚都想起哥哥遇害的場面：

長期失眠而且很嚴重，每天晚上就會去想這些事情。

羅大美的媽媽則哽咽地說，兒子知道人氣來自粉絲支持，因此常捐款回饋社會，豈料竟遭遇橫禍，讓她非常悲慟。

以反串表演出名的羅大美本名尚戰峰，河南省南陽市人，他於2019年首度在網路發表影片，立即一炮而紅，坐擁約1百多萬粉絲。2023年7月他被友人約到一處出租房，之後遭暴力逼迫轉帳約200萬元人民幣，再被殺害，屍體被藏於一處紅薯窖中，事發多年，案件28日將開庭審理。

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