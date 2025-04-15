大埔天后誕巡遊現AI機械狗「舞獅」！網民熱議：好可愛vs冇晒氣勢

科技發展一日千里，很多工作已漸漸被AI取代，機械人更會漸漸融及生活。有網民在網上發片，拍下在大埔舉行的天后寶誕巡遊活動中，驚見現場有多隻AI機械狗「舞獅」現身隊伍中，該機械狗披上傳統的舞獅服飾在街上巡遊，當中有年輕人尾隨用電腦搖控器操作機械狗的行動，場面相當新奇有趣。



帖文引來不少網民熱議，有人覺得是「新時代」、「好Cute（可愛）」、「舞狗好搞笑」。但也有人未能直言不能接受，「好X恐怖」、「冇晒啲氣勢，大吉利是！威武的獅子都變成狗咁，妖氣沖天，啋！」。



今年「大埔恭祝天后寶誕祈福巡遊」中出現AI機械狗「舞獅」場面。（影片截圖）

AI機械狗舞師，樓主指埸面十分新奇有趣。（影片截圖）

AI機械狗「舞獅」成巡遊焦點。（Facebook圖片）

大埔天后誕首現AI舞獅巡遊

有網民早前在Threads上發布影片，指出「今日大埔天后誕驚見AI舞獅巡遊」。今年「大埔恭祝天后寶誕祈福巡遊」於4月13日舉行，有數十隊巡遊隊伍，由大埔天后宮風水廣場作為起點，經廣福道巡遊，有飄色及舞獅舞龍等傳統表演，沿途吸引有大批街坊圍觀。

AI機械狗披上傳統舞獅服飾 埸面新奇有趣

而今年最特別的是加入AI機械狗「舞獅」巡遊，以及在台上表演等環節。從影片可見，多隻AI機械狗披上傳統的舞獅服飾，有黃、紅等顏色，在街上巡遊十分搶眼，當中有年輕人以電腦遙控器在操作機械狗的行動，埸面新奇有趣。

「大埔恭祝天后寶誕祈福巡遊」在4月13日舉行，有數十隊巡遊隊伍。（影片截圖）

「大埔恭祝天后寶誕祈福巡遊」在4月13日舉行，有數十隊巡遊隊伍。（影片截圖）

網民看過機械狗舞師的影片後，意見兩極。（影片截圖）

有人認為是新時代的到來，大讚「好Cute（可愛）」。（影片截圖）

不少人稱未能接受，直指「creepy !（詭異）」。（影片截圖）

不少網民看過影片留言，意見兩極，有人認為是新時代的到來，「好Cute（可愛）」、「舞狗好搞笑」、「獅子狗」、「依隻機械狗好貴」。

網民對機械狗舞獅意見兩極

不過有不少人直言未能接受，「creepy !（詭異）」、「好X恐怖」、「祖師爺一定唔鐘意」、「好心就扮其他嘢啦！咁多嘢唔玩，玩呢啲」、「冇晒啲氣勢，大吉利是！威武的獅子都變成狗咁，妖氣沖天，啋！」。