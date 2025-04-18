打工仔整三色豆啫喱請同事食　網民驚：10大酷刑　食評竟是這樣！

三色豆是喜惡分明的食物，有人十分厭惡，亦有人吃得津津有味。有港女於網上發文分享，有同事突然在家製作三色豆啫喱，聲稱要帶返公司請她們吃，她大呼「好驚恐」。網民看過3段製作過程的影片，留言區一片恐慌，紛紛直言「10大酷刑」，「食嘢可以偏門，但唔能夠邪門」、「請你同事帶住佢嘅啫喱離開地球」，就連原本接受到吃三色豆的網民也倒戈，「會食三色豆的人都表示沉默了」。



不過製作者現身表示，「我試過個味係可以㗎」，更有試食者分享食評，「佢真係整得好食，我食晒成嚿」。



有港女於網上發文分享，有同事突然在家製作三色豆啫喱，聲稱要帶返公司請她們吃。（Threads影片截圖）

港女驚呼：公司同事整三色豆啫喱

該港女於Threads發文寫道：「公司個同事話要整三色豆啫喱畀我哋食，好驚恐。」她分享3段同事在家製作三色豆啫喱的影片，可見到三色豆連同啫喱粉在鑊中翻滾，然後倒進鐵盤中凝固，三色豆份量十分多及密集。

照片可見，三色豆啫喱的三色豆份量十分多及密集。（Threads影片截圖）

照片可見，三色豆啫喱的三色豆份量十分多及密集。（Threads影片截圖）

三色豆愛好者：呢個係極刑

帖文引來熱議，網民驚呼「太喪心病狂了，這料理不是一般人做得出來的」、「叫你同事帶埋佢盆啫喱飛返去火星」、「唔判佢終身監禁，都對唔住個世界」、「你公司同事係咪童話故事啲巫婆？」、「有咁嘅同事我決定以後唔返工」。

有原本愛吃三色豆的網民也不幫自己人，「我作為1個三色豆打手（特別鍾意食青豆），本身都想叫你停止你嘅仇恨，結果發現係整啫喱就收聲」、「我係會食三色豆嘅人，都覺得呢個係極刑」、「三色豆ok，啫喱係咩玩法？報警」。

帖文引出製作三色豆啫喱同事留言指出，「我試過個味係可以㗎，下次拎畀你（樓主）試」。（Threads圖片）

製作者現身：我試過個味係可以㗎

有網民則問道，「樓主對同事唔好咩？」、「到底係同事bully（欺凌）你哋，定係你哋平時bully佢，佢依家要報仇？」。樓主回覆笑說，「我對同事不知幾好」、「佢一人之力欺凌我哋」、「懷恨在心想做低我哋好耐」。樓主甚至直接標示製作三色豆啫喱同事的帳戶名字，指出「萬惡之源，有咩唔該搵佢，我無辜的，唔好block我」。

帖文引出製作三色豆啫喱同事留言指出，三色豆啫喱味道是「甜口」，「我試過個味係可以㗎，下次拎畀你（樓主）試」。

帖文引出另1名已試食三色豆啫喱的同事分享食評，「冇啦我輸咗啦，佢真係整得好食，我食晒成舊」。（Threads圖片）

樓主離港避食 試食者：真係整得好食

樓主翌日再發文貼出1張在機場登機閘口的照片，表示「為咗逃避同事三色豆啫喱，我都係離開香港一轉先，byebye」，她同時分享1張同事在公司拿着裝有三色豆啫喱食物盒的照片說，「有人話好食，一定係陰謀嚟」。

帖文引出另1名已試食三色豆啫喱的同事分享食評，「冇啦我輸咗啦，佢真係整得好食，我食晒嚿」，又說「佢頭先同我對面的同事認真討論將三色豆磨粉加落朱古力度嘅可能性，成個對話我被夾喺中間，妳明唔明我有幾咁驚」。