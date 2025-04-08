桃園一名人夫小明（化名）偷吃女員工小花（化名），其間還產下一子，小明正宮小美（化名）憤而向法院提告，並向兩人求償60萬元（台幣，下同）。



法院審理期間，小美拿出兩人親暱合照與小孩超音波照佐證，然而小花卻直言「孩子沒有生父」，更拒絕驗DNA。法官審酌，認定小花侵害配偶權，判她與小明須賠償小美40萬元，全案可上訴。

女子偷吃已婚男同事還懷孕 拒驗DNA稱「BB沒有生父」 下場慘了（01製圖）

庭上稱孩子「沒有生父」 法官憑這些證據認定二人有偷情（點圖放大閱讀）：

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據判決書所述，小明與女員工小花於2023年期間偷情並發生性行為，小花因此懷孕產下一名孩子，被小美告上法院。

法院審酌過程中，小明表示並沒有小美所說外遇一事，至於他與小花的大頭貼合照只是兄妹般的照片，並沒有任何不正當的男女關係。此外，小花懷孕期間，自己因有案在身，在看守所羈押，因此孩子並不是自己的親生孩子。

小花坦言，自己確實在2023年12月左右有產下一名孩子，不過孩子「沒有生父」，還有和社工通報是因遇人不淑，才不小心懷孕。她解釋，小明只是自己的同事，並沒有外遇行為。她主張，小明和小美早就長期分居且進行離婚訴訟，雙方關係已名存實亡，因此也沒有所謂的配偶權可言。至於自己和小明的合照，她認為：

只要是共同好友就可以截圖，並不能證明什麼。

法官審酌，小美提出小明與小花親暱合照與對話紀錄截圖，還附上了妊娠超音波圖、嬰兒照片等資料，且當中還有小明到監獄服刑，小花前往探視的會客資料等證據。此外，法官聲請小花的孩子與小明進行DNA鑑定，小花卻拒絕。

法官認定小花對於相關鑑定所表現的態度，與一般想極力澄清無不正當交往的人表現明顯不同，加上相關證據佐證，最終認定小明與小花侵害配偶權，須連帶賠償小美40萬元，全案可上訴。

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