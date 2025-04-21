面試早到25分鐘「秒被淘汰」！老闆曝不欣賞原因　網民反斥：荒謬

求職面試遲到是「大忌」，但早到竟然也不可以？美國1名求職者近日提早25分鐘到達面試場地，結果被公司老闆直接淘汰。該老闆解釋「太早到達」可能說明2種缺點，包括時間管理欠佳及預期別人會配合自己時間，於是反感求職者表現。不過，事件引起網民熱議，不少網民為求職者辯護，指出「交通情況難以預測，提早到達比冒險遲到更安全」、「我認為這是他尊重面試的態度表現」。



美國1名求職者近日提早25分鐘到達面試場地，結果被公司老闆直接淘汰。（《藍海傳說》劇照）

綜合外媒報道，美國佐治亞州亞特蘭大（Atlanta）某中小型清潔公司的老闆普雷維特（Matthew Prewett）近日在職場社交平台LinkedIn發帖，指1名求職者面試時，提早了25分鐘到達，而普雷維特決定直接將對方淘汰。

老闆認為太早到「暗示2缺點」

普雷維特解釋，根據面試基本禮儀，應徵者可提前5至15分鐘到達，但不應超出上述時間。他認為「早到是好事」，但太早到可能說明該名求職者不擅長於時間管理，或者他們希望在時間上得到額外安排，例如預期別人會配合自己時間，「總括來說，我覺得這表明他缺乏社會意識，而且缺乏適當的時間管理」。

普雷維特認為「太早到達」可能說明2種缺點，包括時間管理欠佳及預期別人會配合自己時間。（《上司實習生》劇照）

普雷維特又透露，他的辦公室空間不大，如果面試者太早到達，可能會聽到各種商務電話或討論，對他造成壓力及感到尷尬。他認為將該名應徵者淘汰，並不是刻意刁難，反而是涉及專業精神、個人空間和時間管理的決定。

網民反應兩極：合理VS刁難？

事件引起網民廣泛討論，有部份網民留言支持普雷維特的看法，但不少網民卻留言力撐該名求職者，「多麼荒謬的評估，把他送到我這裏，我立即聘請他」、「如果他唯一的交通工具是公車或其他他無法控制到達時間的交通工具，該怎麼辦？」、「交通情況難以預測，提早到達比冒險遲到更安全」、「我認為這是他尊重面試的態度表現」；還有人笑言求職者被淘汰是「好事」，「糟糕的招募流程管理，這個人躲過一劫」。

（綜合）