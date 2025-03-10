小紅書女見工面試突脱口說「這2個字」當場「社死」　結局神逆轉

不少年輕族群在畢業後，總會擔心初踏社會的生活，尤其投完履歷後內心會是「坐立不安」，終於等到面試機會更是緊張。



中國大陸一名網友亦此，最誇張的是，因面試過程過於輕鬆，造成她說得相當忘我，一時口誤稱呼面試官「寶貝」，讓網友幫她捏了一把冷汗。

小紅書女見工面試突脫口說「這2個字」當場「社死」 結局神逆轉（01製圖）

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一名網友透過「小紅書」分享難忘的面試經歷，一開頭即道破她在面試途中不小心稱呼面試官為「寶貝」，她對此說明，由於平常跟身邊好朋友們聊天時，習慣性脫口而出「寶貝」、「寶子」，久而久之就成為了口頭禪。

回想面試時的情況，她尷尬表示，面試官年齡相仿且個性佳，讓她在長達1小時的談話中很放鬆，甚至還能靠著椅背交談，後來口頭禪「戰勝」理智，意外鬧出笑話。

該名網友補充，為了不讓如此「社死」的情況再度發生，她決定從今以後、不管跟對方多熟，都要連名帶姓的稱呼；而她在與好朋友分享糗事時，也不忘調侃自己「有地縫的話我就鑽進去了」、「看看這個『寶貝』會不會讓我過吧」。

不過，很快的她就迎來面試通過的好消息，面試官還親自致電通知，直言儘管她毫無相關經歷，但個性開朗又踏實，留下深刻印象，但經深思熟慮後，她拒絕了此工作機會，笑稱：

寶貝對不起～不是不愛你～

事件曝光後，網友們紛紛留言：

「你竟然給了他希望又拒絕了他！你個壞女人」

「沒關係，避開了辦公室戀情」

「面試官：我本來不想讓她過，但她叫我寶貝」

「我給兒子幼兒園的老師叫『老婆』，鬼知道我一個女的輸入法怎麼這樣」

「總比我室友答辯完忘了關麥開始吐槽老師好，我都替她尷尬」



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