面試過程中，應聘者不僅需要展現專業能力，還必須應對突如其來的問題，這些問題有時看似奇怪卻常帶有深意，考驗的是反應力與情商。



面對這類情境，回答並不僅限於直觀的答案，往往需要展現出良好的判斷力和包容心。像應屆畢業生吳娟娟的經歷便是一例，面試官設計了一個「讓座」問題來篩選出心儀人才。

面試難題｜要讓座給70歲老人還是懷胎7個月孕婦？她憑妙答獲取錄（01製圖）

答「老人」或「孕婦」的求職者皆未獲取錄 卻有2個人以2個不同答案一同取得Offer（點圖放大閱讀）：

+ 12

在這次面試中，不同應聘者各自展現了獨特的想法和應對方式，最終吳娟娟的答覆憑藉「大局觀」獲得取錄，成為面試中的亮點。

根據《搜狐網》報道，2024年剛剛畢業的新鮮人吳娟娟，為了找到心儀的工作，她經歷了多場面試，當中有一場特別讓她印象深刻。面試官問了一個意料之外的問題：

在巴士上遇到（懷胎）7個月的孕婦和70歲的老人，你會讓誰坐？

同場的面試者甲回答，表示自己會讓座給老人。因為即使是孕婦，也能站一下，但是老人則可能因身體不穩摔倒，因此讓位給他們更合適。

面試者乙，則有不同見解，他認為讓位給孕婦更得宜，因為孕婦是一身兩命，承擔不起任何風險。而且，現在的老年人多數都精力充沛，不至於太需要座位。

面試者丙則認為，誰也不需要讓位，因為作為年輕人，一樣承受著很大的壓力，年輕人工作一天也很疲憊，因此有權享受自己付費的座位。

【延伸閱讀】面試難題｜「賽跑超過第2名變第幾名？」 她這樣答遭面試官嘲笑（點圖放大閱讀）：

+ 9

她巧妙給出1答案誰也不得罪 順利被公司取錄

最後，輪到吳娟娟，她回答並不會表明要讓給誰，她會默默的站起來，讓他們自行選擇。畢竟只能外觀判斷，無法真正了解他們的身體狀況。這樣一來，他們可以根據自己情況選擇是否坐下，或許旁邊的人也會主動讓座，兩人都能有座位。

最終，面試官取錄了面試者丙，還有吳娟娟，面試官分析，面試者丙展現了拒絕的勇氣，而吳娟娟則能考慮到他人立場，避免以主觀看法影響別人，展現了良好的情商與全局觀。面試官認為，這類員工在公司裡常能帶來獨特的貢獻。

現代社會變化速度快，在這個求新求變的時代中，要找到一份好工作，擁有專業能力是基本，有創意也是加分項目。

【延伸閱讀】面試難題｜被問「圓周率無限循環，倒背要多久？」這樣答當場錄取（點圖放大閱讀）：

+ 7

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「要讓座給老人還孕婦？」他巧妙給出1答案誰也不得罪，順利被公司錄取】