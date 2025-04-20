港女搭的士獲贈咖啡　司機欲車費半價　網民驚歎美貌：因為你靚女

生日遇上好司機！有港女於網上發文分享，日前乘搭的士遇到好人司機，送咖啡之餘，知道她去吃生日飯後更打算車費半價，她感動得大呼「今鋪真係人間有愛」。不過不少網民留意到樓主美貌，認為因為是美女才獲特別待遇，「你的樣子如何，你的日子也必如何」、「你靚女啫，我又唔信麻甩佬有」、「麻甩佬？唔過海、交間、唔順路」。



有網民就不滿好人好事被扭曲，幫司機說話，「好好嘅伯伯，希望香港多啲愛，社會戾氣好重」、「唔好因為社會上有啲壞人，就抹煞晒成個行業入面嘅好人」。



有港女於網上發文分享，日前乘搭的士遇到好人司機，送咖啡之餘，知道她去吃生日飯後更打算車費半價。（Threads圖片）

該港女於Threads發文表示，自問是個經常乘搭的士的人，「其實香港仲有好多好嘅的士司機」。她日前搭的士，上車不久司機就送了瓶咖啡，「知我去食生日飯諗住畀半價我」，不過她拒絕，並向司機說「你咁好人㗎，做人要均真，咁辛苦翻工，一定要畀返正價你！」。

港女搭的士獲贈咖啡 司機更提出車費半價

司機回應說，「我多謝你聽我老生常談就真，我見到人開心我都好開心」，港女十分感動，大呼「今鋪真係人間有愛」。港女分享1段司機用廣東話、英文、普通話祝福她生日快樂的影片，司機於片中聲稱，「我們約了下年的生日再見，你永遠都這麼美麗、快樂、幸福」，逗得港女開懷大笑，回答道「多謝你呀，叔叔」。

該港女獲司機贈送咖啡。（Threads圖片）

司機於片中聲稱，「我們約了下年的生日再見，你永遠都這麼美麗、快樂、幸福」。（Threads影片截圖）

網民：美女獲優待 VS 世界太多惡意

有網民留言指出，樓主是美女才獲優待，「靚女嘅世界係唔同啲，正常人搭開毫子尾數一律向上整除，只會收多唔會收少」、「見你靚女咋，好現實」、「你靚女啫，我又唔信普通女有」、「你試下唔化妝坐咗車，收多你一嚿水呀」、「從來唔會有仔有呢啲待遇」、「男人搭車冇俾的士佬X已經要偷笑」。

有網民就認為世界太多惡意，「香港好似唔畀有好人存在咁，下下攻擊人唔知做乜X」、「唔使個個都講到人哋咁有居心嘅，行業上面總有好人壞人，當然樓主真係靚女啦」、「真係唔使咁樣去揣測一個伯伯，認真如果佢真係做咗啲咩，樓主都唔會po出嚟啦」、「其實睇完有啲心酸，香港人有時真係太習慣批評，連講句好話都變得好罕有」。

有曾乘搭過該司機的士的網民留言讚揚，「係好善良嘅伯伯」，當天剛好送完小禮物而未能給她，「佢同我分享咗車咗個當日生日嘅女仔，佢自己都覺得好幸運好開心」。