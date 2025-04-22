九巴阿叔除鞋大聲播片！港男看不過眼1句寸爆　網民激讚︰鬧得好

乘搭公共交通工具期間，乘客理應保持衞生和安靜，否則「面斥不雅」。網上流傳1段影片，顯示1名阿叔坐在九巴上層第1排，不但當眾除鞋，亦沒有使用耳機和耳筒觀看影片，因而引起坐在阿叔旁邊、和他隔了1條走廊的港男看不過眼，明言「喂！唔係你屋企，細聲啲得唔得？」，阿叔聞訊立即關掉影片和穿好鞋子。



大量網民留言指「鬧得好」、「最尊重嗰啲夠膽出聲鬧人製造噪音嘅人」、「九巴是我家？」、「師兄！有料！」。



阿叔左腳踩在左鞋上，右腳仍在鞋內，但腳踭連襪外露，亦沒有使用耳機或耳筒播，遭樓主斥責。（Threads影片截圖）

阿叔關掉影片。（Threads影片截圖）

阿叔當眾睇片 港男︰細聲啲得唔得？

樓主在Threads表示當日乘搭九巴路線235M，遇到1名阿叔觀賞微信影片，「好X大聲，好X嘈，仲要除鞋，真係當咗巴士係自己屋企」。

他同時上載1條影片，長約8秒，交代事發經過，可見阿叔坐在九巴上層第1排播片，左腳踩在左鞋上，右腳仍在鞋內，但腳踭連襪外露，由於他沒有使用耳機或耳筒，所以聲量頗大，樓主坐在旁邊，和阿叔隔了1條走廊，直接表示「喂！唔係你屋企，細聲啲得唔得？」，阿叔聞言關掉影片，同時穿好鞋子。

阿叔聞言關掉影片，同時穿好鞋子。（Threads影片截圖）

網民︰多謝你發聲

許多網民留言指「好型，好勇」、「多謝你發聲 」、「去佢後面播大悲咒」、「出聲X咗佢先 」。

（Threads）